Ziemas riepu izpārdošana Riepu garāžā: lētāk vairs nebūs!
Riepu garāža tieši šobrīd piedāvā vērienīgu sezonas noslēguma izpārdošanu – tas nozīmē, ka ziemas riepas ir pieejamas par cenām, kādas, visticamāk, vairs nekad neredzēsim. Šis nav mārketinga triks, bet gan racionāls aicinājums izmantot izdevību, pirms stājas spēkā globālās tirgus izmaiņas, kas neizbēgami ietekmēs tavu maku jau nākamgad!
Kāpēc pirkt ziemas riepas Riepugaraza.lv internetveikalā tagad ir gudrākais lēmums?
Daudziem šķiet neloģiski ieguldīt līdzekļus nākamā gada nogalei, kaut tikai nupat iestājusies šī ziema. Taču ekonomiskā situācija riepu tirgū signalizē par būtiskām pārmaiņām. Nevēlamies celt paniku, taču ir diezgan droši zināms, ka nākamajā sezonā riepas būs krietni dārgākas. Tam ir vairāki objektīvi iemesli.
Ir plānots pieņemt jaunu antidempinga nodevu jeb likumu, kas tiešā veidā skars Ķīnā ražotās riepas. Šis lēmums potenciāli varētu palielināt riepu cenu par 20–40% vai atsevišķos gadījumos pat vairāk. Tas ir ievērojams cenu lēciens, kas būs jūtams ikviena autovadītāja maciņā. Piemēram, ja riepu komplektu šobrīd vari iegādāties par 200 eiro, nākamgad tas varētu maksāt jau virs 250 eiro.
Vēsturiskā pieredze riepu industrijā rāda skaudru patiesību: tiklīdz sadārdzinās Ķīnas ražojumi, kas veido tirgus bāzes cenu līmeni, dārgākas paliek arī visas pārējās riepas. Tas notiek gan objektīvu iemeslu dēļ (palielinās izejvielu cenas), gan tādēļ, ka citu reģionu ražotāji pielāgo savu cenu politiku kopējai tirgus situācijai. Tādēļ šī brīža izpārdošana ir iespēja iesaldēt veco cenu un nodrošināties nākamajai ziemai bez liekiem tēriņiem.
5 zīmoli, kuru ziemas riepas šobrīd Riepu garāžā pieejamas īpaši izdevīgi
Riepu garāža savos veikalu plauktos un noliktavās ir saglabājusi plašu riepu klāstu, kas pieejamas bez ilgas gaidīšanas.
1. zīmols: iLink
Šis zīmols šobrīd piedāvā faktiski lētākās riepas tirgū, kas izceļas ar pārsteidzoši labu veiktspēju attiecībā pret to zemo cenu. Ja tava prioritāte ir maksimāls ietaupījums, nezaudējot drošību, iLink ziemas riepas ir pirmā izvēle, kuru vērts apsvērt – ne velti tās tiek dēvētas par budžeta karali, un par šīm riepām ar saviem maciņiem balso tūkstošiem autovadītāju visā Latvijā. Riepu garāža šī zīmola produkciju spēj piedāvāt par īpaši vilinošām cenām, kādas citviet, visticamāk, neatradīsi – tas iespējams, jo uzņēmums riepas importē pa tiešo no ražotāja.
2. zīmols: Tourador
Šis ražotājs pēdējo gadu laikā ir pierādījis, ka Ķīnā ražotas ziemas riepas var būt ļoti konkurētspējīgas Eiropas apstākļos, piedāvājot gan mīkstā sastāva jeb Skandināvijas tipa, gan cietā sastāva jeb Eiropas tipa modeļus. Zīmols galveno uzsvaru liek uz braukšanas drošību, izmantojot jaunāko pētījumu rezultātus un profesionālus riepu testus. Riepu garāža ir arī Tourador oficiālais izplatītājs.
3. zīmols: Sailun
Ja tevi interesē ziemas riepas, kas piedāvā budžeta klases augstākā gala veiktspēju par ļoti draudzīgu cenu, Sailun neliks vilties. Tām ir piešķirta Premium Budget kvalitātes zīme, kuru iegūt ir visai izaicinoši.
Lai to iegūtu, jāizpilda 10 konkrēti kritēriji, piemēram, jābūt starp TOP25 ražotājiem pasaulē un riepu testēšana jāveic Eiropā. Sailun var lepoties arī ar pirmo ziemas riepu modeli no Ķīnas, kam piešķirts prestižais Vācijas sertifikāts TÜV SÜD.
4. zīmols: Laufenn
Nebūs melots apgalvojot, ka Laufenn ir vidējās klases zelta puisēns, un par to runā vairāki fakti. Zīmolam ir cieša sadarbība ar Premium klases riepu ražotāju Hankook, kura rūpnīcās top arī Laufenn riepas (Dienvidkorejā, Ungārijā un Indonēzijā).
Laufenn līdz ar to ir pieejamas gan augstas klases iekārtas un materiāli, gan tehnoloģijas un zināšanas. Turklāt ziemas un vissezonas riepas tiek ražotas prasīgajiem autovadītājiem no Eiropas, kur laikapstākļi gada aukstajos mēnešos mēdz būt īpaši izaicinoši.
5. zīmols: Hankook
Šim ražotājam nav nepieciešami komentāri – tas ir globāls riepu tirgus spēlētājs, kura riepas tiek uzstādītas daudziem jauniem automobiļiem jau rūpnīcā (BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Honda, u. c.).
Ejot līdzi laikam, Hankook piedāvā arī specializētas iON sērijas riepas elektroauto. Neraugoties uz cenu, kas drīzāk atbilst Entry Premium vai biznesa klasei, Hankook ziemas riepas izceļas ar stabilu Premium klases veiktspēju. To apliecina arī daudzas uzvaras un TOP3 vietas prestižos riepu testos.
Riepu garāža: daudz vairāk nekā veikals
Riepu iegāde ir tikai sākums – lai tās kalpotu ilgi un droši, svarīga ir pareiza montāža un balansēšana. Riepu garāžas piedāvājumā ir gan šie, gan daudzi citi riepu servisa pakalpojumi, lai tu visu nepieciešamo varētu saņemt vienuviet. Plašo piedāvājumu vari ērti apskatīt un iegādāties internetveikalā Riepugaraza.lv. Tur atradīsi gan detalizētus riepu aprakstus, gan aktuālo atlikumu.
Visas nupat nosauktās ziemas riepas Riepu garāžā ir uz vietas un par lieliskām sezonas izpārdošanas cenām, turklāt ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Nodrošinieties ar jaunām riepām tagad, jo nākamajā sezonā šādas cenas būs tikai patīkamas atmiņas!