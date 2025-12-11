No “Latvijas dzelzceļa” padomes atkāpjas priekšsēdētājs Andris Liepiņš un padomes loceklis Reinis Ceplis
Šodien, 2025. gada 11. decembrī, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) padomes priekšsēdētājs Andris Liepiņš un padomes loceklis Reinis Ceplis ir paziņojuši par atkāpšanos no padomes locekļu amatiem.
Gan Andris Liepiņš, gan Reinis Ceplis uzsāka darbu VAS “Latvijas dzelzceļš” padomē 2019. gada vidū, un 2024. gada vasarā A.Liepiņa un R.Cepļa pilnvaru termiņš tika pagarināts vēl uz 5 gadiem – līdz 2029. gada jūnijam.
VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs Andris Liepiņš stāsta: “VAS “Latvijas dzelzceļš” un viss “Latvijas dzelzceļš” koncerns šo vairāk kā sešu gadu laikā kopš strādāju LDz padomē, ir pieredzējis, manuprāt, Latvijā nebijuša mēroga turbulences, pārmaiņas, krīzes un izaugsmi vienlaikus. Laikā, kad pievienojos LDz kolektīvam 2019. gada vidū, toreizējās ģeopolitiskās situācijas rezultātā bija sācies straujš pa Latvijas dzelzceļa infrastruktūru pārvadāto kravu apjoma kritums un bija pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumam ir radikāli jāmainās, turklāt – nekavējoties. Mūsu kā VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes uzdevums visu šo laiku bija – nodrošināt to, ka uzņēmums būtiski optimizē darbības modeli un samazina izmaksas, paaugstina atalgojumu t.s. dzelzceļa profesijās strādājošajiem speciālistiem līdz citu infrastruktūras pārvaldītāju līmenim, un vienlaikus - izstrādā un īsteno jaunajai situācijai atbilstošu darbības stratēģiju un attīsta kvalitatīvu dzelzceļa pasažieru infrastruktūru, kam iepriekšējās desmitgadēs netika pievērsta pienācīga uzmanība.”
“Atskatoties uz šajos gados paveikto, redzams, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” ir spējis izdarīt daudz - samazināt pamatdarbības izdevumus no 166 miljoniem eiro 2019. gadā līdz 124 miljoniem eiro 2025. gadā, LDz jaunizbūvētā pasažieru infrastruktūra ir eiropeiska, kvalitatīva un piekļūstama visām sabiedrības grupām, turklāt VAS “Latvijas dzelzceļš” ir vienas no Eiropā zemākajām darbības izmaksām uz vienu sliežu ceļu kilometru – par teju 45% zemākas nekā Lietuvā un teju vienā līmenī ar Igauniju un Somiju. Noslēdzot savu darbu LDz, vēlos visiem dzelzceļniekiem vēlreiz pateikt paldies par kopīgi paveikto un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai - par konstruktīvu sadarbību šajā, izaicinājumiem bagātajā periodā!” turpina A.Liepiņš.
VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes loceklis Reinis Ceplis: “Visa VAS “Latvijas dzelzceļš” un “Latvijas dzelzceļš” koncerna darbinieku komanda laika periodā no 2019. gada līdz pat šim brīdim ir paveikuši praktiski neiespējamo. Esmu pārliecināts, ka bez pašu dzelzceļnieku aktīvas iesaistes, atbalsta un iniciatīvas tik vērienīgas pārmaiņas nebūtu iespējamas, tādēļ vēlos pateikties visai dzelzceļnieku saimei! Pašlaik LDz ir jauna posma priekšā – ir izstrādāta un teju tiks apstiprināta jauna VAS “Latvijas dzelzceļš” darbības stratēģija laika periodam līdz 2030. gadam, šā gada rudenī ir veikta “Latvijas dzelzceļš” koncerna apvienošana un finiša taisnē ir SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” pievienošana VAS “Latvijas dzelzceļš”. Kopā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” esam nogājuši izšķiroši svarīgu posmu šī uzņēmuma vēsturē, esam paveikuši ļoti daudz un uzskatām, ka ir pienācis laiks nodot atbildību par VAS “Latvijas dzelzceļš” tālāko pārraudzību citiem profesionāļiem!”
VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs Andris Liepiņš un padomes loceklis Reinis Ceplis turpinās darbu LDz padomē līdz 2025. gada 31. decembrim.
VAS “Latvijas dzelzceļš” padome pašlaik strādā trīs cilvēku sastāvā – padomes priekšsēdētāja pienākumus veic Andris Liepiņš un padomes locekļi ir Reinis Ceplis un Andis Veinbergs.