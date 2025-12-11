Satiksmes ministrs: atbrīvojot zemniekus no autoceļu nodevas, ceļu pārbūvei trūks teju 4 miljoni eiro
Veicot šobrīd paredzētās izmaiņas Autoceļu lietošanas nodevas likumā, tostarp pagarinot laika posmu, kad zemnieki ir atbrīvoti no autoceļu lietošanas nodevas, autoceļu pārbūvei iztrūks apmērm, 3,9 miljoni eiro, ceturtdien intervijā Latvijas Radio sacīja satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Viņš minēja, ka ieņēmumi no vinjetēm ir iezīmēti konkrētu autoceļu posmu atjaunošanai, tostarp Liepājas šosejas, Jelgavas šosejas posma pie Olaines, kā arī Tīnūžu-Koknese autoceļa atjaunošanai vairākos posmos.
Atbilstoši grozījumu Autoceļu lietošanas nodevas likumā anotācijā teiktajam ar likumā iekļautajiem grozījumiem paredzēts sasniegt autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumus 58,785 miljonu eiro apmērā ik gadu.
Attiecīgi, veicot plānotās izmaiņas likumā, tostarp pagarinot laika posmu, kad zemnieki ir atbrīvoti no autoceļu lietošanas nodevas, pēc Švinkas teiktā, iztrūks 3,9 miljoni eiro. "Jā, tas rada līdz 3,9 miljonu eiro ietekmi. Esmu runājis ar Finanšu ministriju. Mēs meklējam citus avotus, kā varētu šo ietekmi kompensēt," sacīja Švinka.
Jautāts, kāpēc likuma anotācijā minēts, ka iebildumi un priekšlikumi par plānotajiem grozījumiem netika saņemti, lai gan tādi bija, ministrs norādīja, ka tā bija tehniska kļūda.
Savukārt jautāts, vai grozījumi tika saskaņoti ar Zemkopības ministriju, Švinka sacīja, ka viņam ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, taču piebilda, ka ministrija grozījumus likumos nodod saskaņošanai ministrijām.
Protests pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto; 07.12.2025.
Pie Ministru kabineta ēkas notika protesta akcija pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto līdz 3,5 tonnām.
Saeima 3. decembrī pieņēma grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta lielākā daļa autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām.
Satiksmes ministrijā (SM) iepriekš skaidroja, ka autoceļu lietošanas nodeva ir jāmaksā tikai kravas automašīnām ar pilnu masu, sākot no 3,001 tonnas, un braucot pa Eiropas nozīmes (TEN-T) ceļiem, kas galvenokārt ir tranzīts. Likums paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra likme mainīsies atkarībā no kravas auto masas, asu skaita un izmešu klases. Piemēram, N1 kategorijas vieglajam komerctransportam no 3,001 līdz 3,5 tonnām ar "Euro VI" dzinējiem vinjetes gada likme pieaugtu no 260 līdz 360 eiro, bet dienas vinjete no pieciem līdz septiņiem eiro.
Ministrijā norādīja, ka autoceļu lietošanas nodevas iegāde ir obligāta kravas auto, sākot no trim tonnām, kas pārvietojas pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kuriem ir noteikts maksas autoceļa statuss, pārvietojoties pa TEN-T un likumā noteiktajiem autoceļu posmiem robežšķērsošanas vietās un ostu tuvumā.
Vienlaikus vinjetes, tāpat kā līdz šim, nebūs nepieciešamas kravas auto, kas minētos autoceļus neizmanto, piemēram, zemnieku saimniecībām, kas pārvadā kravas savas saimniecības vajadzībām vai tuvākā apkārtnē, paredz likuma izmaiņas.
Tāpat likums paredz, ka vinjetes nebūs nepieciešamas auto, kas smagāki par trim tonnām, bet nav reģistrēti kā kravas transportlīdzekļi. Piemēram, ģimenes auto ar septiņām sēdvietām. Tāpat kā līdz šim, ražas laikā autoceļu lietošanas nodeva nebūs jāmaksā zemniekiem, veicot spēkratu reģistrāciju Lauku atbalsta dienestā (LAD).
Ministrijā arī uzsver, ka kravas auto, kuru pilna masa ir līdz trim tonnām, piemēram, "Citroen Berlingo", "Opel Combo" un citiem vinjetes, tāpat kā līdz šim, nebūs nepieciešamas. Patlaban Latvijā reģistrēti aptuveni 45 000 tādu transportlīdzekļu.
Tāpat likuma grozījumi paredz izmaiņas autoceļu sarakstā. Tie paredz, ka nodeva tiks attiecināta uz visiem autoceļa posmiem, kas ved uz Terehovas, Grebņevas un Pāternieku robežšķērsošanas vietām, nodrošinot, ka nodeva juridiski attiecas uz visu attālumu līdz valsts robežai. Tāpat grozījumi paredz iekļaut paplašinātu ceļu tīklu ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kuri ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām.
Ņemot vērā dažādās vajadzības, vinjetes ir iespējams iegādāties uz dažādiem laika periodiem - dienu, nedēļu, mēnesi, deviņiem mēnešiem un gadu, izvērtējot, cik bieži ar konkrēto auto ir nepieciešams braukt.
Tāpat vēstīts, ka opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti iesnieguši grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, aicinot atcelt autoceļu lietošanas nodevu no 3,01 līdz 3,5 tonnām smagiem komercauto un samazināt maksas pieaugumu vinješu nodevā. AS deputāti uzskata, ka lēmums par nodevas paaugstināšanu ir tautsaimniecībai kaitīgs un inflāciju veicinošs.
Švinka iepriekš norādīja, ka ieceri par automašīnu no trim līdz 3,5 tonnām iekļaušanu nodevu maksāšanas tvērumā 2016. gadā virzīja tagadējais opozīcijas politiķis un AS pārstāvis, tā laikā Satiksmes ministrijas (SM) parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, kā arī tā laika satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS), kurš patlaban pārstāv koalīciju parlamentā.
Tāpat Švinka informēja, ka SM piedāvās pagarināt laika posmu, kad zemnieki ir atbrīvoti no autoceļu lietošanas nodevas. Proti, līdz šim likums noteica, ka zemniekiem, kuri spēkratus reģistrē LAD, autoceļu lietošanas nodeva nav jāmaksā ražas laikā - no 10. jūlija līdz 30. septembrim. Viņš piedāvā noteikt, ka vinjete nebūs jāiegādājas no 1. marta līdz 30. novembrim.
Vienlaikus ministrs teica, ka virzīs likumā papildinājumus, kas paredz atbalstu daudzbērnu ģimenēm un reemigrantiem transportlīdzekļu segmentā no trim līdz 3,5 tonnām, piešķirot 50% atlaidi par vienu ģimenes īpašumā esošu kravas auto.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir aicinājis Saeimu pārskatīt likumu par autoceļu lietošanas nodevu palielināšanu kravas auto.