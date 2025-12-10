ASV Federālā rezervju sistēma pazeminājusi bāzes procentu likmi
ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) Atvērtā tirgus komiteja trešdien samazinājusi bāzes procentu likmi.
Pēc komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentu likmes mērķrādītājs tiek pazemināts par 0,25 procentpunktiem līdz 3,5-3,75% līmenim. Iepriekšējās reizes izmaiņas procentu likmē ASV tika veiktas septembrī un oktobrī, kad bāzes procentu likmes mērķrādītājs arī tika pazemināts par 0,25 procentpunktiem.
Nolūkā panākt, lai gada inflācija samazinās līdz 2% līmenim, FRS bāzes procentu likmes mērķrādītāju regulāri paaugstināja no 2022. gada marta līdz 2023. gada jūlijam, tam sasniedzot 5,25-5,5%. Pēc tam procentu likmes mērķrādītājs pirmo reizi tika pazemināts sanāksmē pērn septembrī, to samazinot par 0,5 procentpunktiem. Savukārt nākamajā sanāksmē novembrī tas tika samazināts par 0,25 procentpunktiem, bet pēc tam līdz šā gada septembrim netika mainīts.
Ko tas praktiski nozīmē:
-
Lētāki aizdevumi: Bankas var aizņemties naudu par zemākām procentu likmēm, tāpēc arī patērētājiem un uzņēmumiem kredīti (piemēram, hipotekārie, auto vai uzņēmējdarbības) var kļūt lētāki.
-
Ekonomikas stimulēšana: Samazinot procentu likmes, FRS cenšas stimulēt izaugsmi – veicināt investīcijas, patēriņu un darba vietu radīšanu.
-
Ietekme uz dolāru un inflāciju: Zemākas likmes var vājināt dolāra vērtību un vienlaikus palielināt inflācijas risku, jo palielinās naudas apgrozība.
Šāds lēmums parasti tiek pieņemts, ja FRS uzskata, ka ekonomikai ir nepieciešams atbalsts — piemēram, lēnas izaugsmes vai recesijas draudu gadījumā.