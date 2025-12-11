Galvenā Latvijas pašnodarbināto kļūda, kuras dēļ viņi paliek bez uzkrājumiem
Latvijā 1. ceturksnī pašnodarbināto personu īpatsvars 15–74 gadu vecumā pārsniedza 8 %. Tā ir salīdzinoši liela sabiedrības grupa, kas pati organizē savu darbu un darba laiku, un ir atbildīga par saviem ienākumiem un izdevumiem. Tie ir radošo profesiju pārstāvji, skaistumkopšanas speciālisti, amatnieki, sporta nozares pārstāvji u.c. Kā veikt uzkrājumus pensijai, ja ienākumi ir neregulāri?
“Ja ienākumi ir svārstīgi un neregulāri, finanšu disciplīnas uzturēšana kļūst daudz sarežģītāka nekā, veicot algotu darbu, kad ir skaidri zināms algas datums un apmērs. Pašnodarbinātajiem nepieciešama lielāka apņēmība veikt uzkrājumus, tostarp, atlikt pensijai. Tomēr tas ir būtiski, jo pašnodarbinātie paši ir atbildīgi par savām sociālajām iemaksām un nākotnes finansiālo nodrošinājumu. Neraugoties uz dažādiem mītiem par pensiju, vidējais dzīves ilgums palielinās – mēs kļūstam veselīgāki, aktīvāki un dzīvojam ilgāk, tāpēc par labklājību vecumdienās jādomā savlaicīgi,” saka bankas Citadele grupas uzņēmumu “CBL Life” un “CBL atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja Agnese Zvaigznīte un uzsver, ka nevajag izvirzīt nereālus mērķus. Galvenais ir sākt krāt un darīt to regulāri soli pa solītim.
Nosaki bāzes minimumu
Disciplīna ir lēmums darīt to, ko šodien negribas, lai nākotnē sasniegtu to, ko patiesi vēlies. Nosaki sev bāzes minimumu – summu, ko vari un vēlies regulāri atlikt katru mēnesi un apņemies to konsekventi ievērot. Tā kā ienākumi var svārstīties, iespējams, vērts noteikt procentuālo apmēru no ienākumiem, ko novirzīt pensijas uzkrājumam – tas nodrošinās elastību un palīdzēs saglabāt disciplīnu ilgtermiņā.
Krāj atsevišķā kontā
Ieteicams apsvērt vairāku atsevišķu kontu izmantošanu, piemēram, vienu ikdienas tēriņiem, otru uzkrājumiem un vēl vienu pamatizdevumu segšanai. Katram būs savs optimālais risinājums, taču skaidri definēta finanšu struktūra un disciplīna šādā situācijā kļūst īpaši nozīmīga – bieži pat vairāk nekā tiem, kuru ienākumi ir stabili un paredzami.
Izmēģini noapaļošanas funkciju
Var apsvērt arī dažādas noapaļošanas funkcijas jeb tā dēvētās “gudrās krājkases”, kas automātiski noapaļo kartes darījumu summas līdz tuvākajam veselajam skaitlim un starpību novirza uzkrājumam. Tas ļauj krāt līdzekļus nemanāmi un bez īpašas piepūles.
Nenovērtē par zemu pensijas 3. līmeni
Pensijas 3. līmenis sniedz iespēju ne tikai veidot uzkrājumu nākotnei, bet arī izmantot nodokļu atvieglojumus. Sākt iespējams arī ar pavisam nelielu summu, jo tieši salikto procentu iedarbība ilgtermiņā nodrošina visievērojamāko kapitāla pieaugumu. Jo ātrāk un regulārāk sāksi ieguldīt – pat ja summas ir mazas – jo ilgāk nauda varēs augt un dot peļņu.
Salikto procentu būtība ir vienkārša: nauda pelna naudu. Ja šodien ieguldi 100 eiro un gūsti 5 % peļņu, nākamajā gadā jau pelna ne tikai sākotnējie 100 eiro, bet arī iepriekš nopelnītie 5 eiro. Ar katru gadu šo procentu efekts pieaug, tāpēc ilgtermiņš un regularitāte ir viena no būtiskākajām panākumu atslēgām.
Apsver depozītu un investīcijas
Sākotnēji uzkrājumu veidošanai var izmantot arī depozītus, jo tie ļauj sākt ar salīdzinoši nelielām summām. Savukārt ilgtermiņā, īpaši vairāku gadu perspektīvā, piemēroti var būt arī investīciju risinājumi, kas potenciāli nodrošina augstāku ienesīgumu.
Ieguldi uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā
Labs risinājums var būt arī uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, kur optimālais uzkrāšanas termiņš ir vismaz 10 gadi un kurai nereti pieejami papildu bonusi vai priekšrocības. Viens no tiem – nodokļu atvieglojumi, tāpat kā veicot uzkrājumu pensijas 3. līmenī. Tie attiecas gan uz apdrošinājuma ņēmēju, gan viņa ģimenes locekļu dzīvības un/vai nelaimes gadījumiem. Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana sniedz gan finanšu uzkrājumu nākotnei, gan papildu drošības sajūtu neparedzētu dzīves situāciju gadījumā.