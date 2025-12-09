Nosaukti "Latvijas Gada auto 2026" septiņi finālisti
Konkurss "Latvijas Gada auto 2026" tuvojas noslēgumam, kad tiks noskaidrots galvenā titula ieguvējs un uzvarētāji atsevišķās nominācijās. Žūrijai atlicis vien piešķirt punktus septiņiem finālistiem, kas tika izvēlēti no šogad konkursam pieteiktajiem 33 jaunākajiem auto modeļiem.
Uz “Latvijas Gada auto 2026” galveno titulu pretendē tikai jaunie modeļi, nevis to modernizētās versijas – no 33 pieteiktajiem modeļiem tādi bija veseli 30. Pēc novembra sākumā aizvadītā Lielā testa brauciena 14 autožurnālistu un nozares profesionāļu žūrija ir izvērtējusi konkursam pieteiktos auto un izvēlējusies tos TOP-7 modeļus, kas turpinās cīņu par "Latvijas Gada auto 2026" titulu.
Konkursa organizatori paziņojuši, ka fināla septiņniekā pēc žūrijas balsojuma iekļuvuši šādi auto modeļi (alfabētiskā secībā): “Cupra Terramar”, “Dacia Bigster”, “Hyundai Inster”, “Kia EV3”, “Renault 5 E-Tech”, “Škoda Elroq” un “Volkswagen Tayron”. Četri no septiņiem finālistiem ir simtprocentīgi elektriski auto modeļi, kas paver iespēju intrigai, vai pirmo reizi “Latvijas Gada auto” konkursā galveno titulu izcīnīs elektromobilis.
Uzvarētājs tiks noteikts fināla balsojumā, kurā katrs žūrijas biedrs pilnībā sadala 25 punktus, dodot ne vairāk kā 10 punktus vienam pretendentam, bet obligāti dodot punktus vismaz pieciem pretendentiem.
"Latvijas Gada auto 2026" galvenā titula ieguvējs un uzvarētāji atsevišķās nominācijās tiks nosaukti apbalvošanas ceremonijā 18. decembrī kultūras centrā "Ulbrokas Pērle" plkst.19.00. Pasākumu vadīs “Latvijas Gada auto” konkursa žūrijas priekšsēdētājs un autožurnālists Normunds Avotiņš. Fināla ceremoniju varēs vērot tiešraidē gan televīzijā, gan internetā.
Vairāk kā 500 testa braucienu, lai noteiktu "Latvijas Gada auto 2026" uzvarētājus
Turklāt par favorītiem dažādās nominācijās balso ne tikai profesionāļu žūrija, bet savu simpātiju var izteikt arī ikviens interesents, balsojot nominācijā par “Latvijas Gada auto 2026 Tautas simpātiju”, uz kuru pretendē visi 33 šogad konkursam pieteiktie auto modeļi.
Nobalsot var līdz 15. decembrim interneta vietnē https://gadaauto.iauto.lv/app2026/ vai arī klātienē Rīgā, tirdzniecības centrā “Mols”, kur ir apskatāma fotogrāfa Raimonda Volonta lielformāta izstāde ar konkursam pieteiktajiem automobiļiem. Interneta balsojuma dalībnieki piedalīsies automobiļu “Dacia Bigster” un “Renault 4” izlozē uz nedēļas nogali.
“Latvijas Gada auto 2026” pasākums norit praktiski visa gada garumā, žūrijai jau pavasarī dodoties nedēļas nogales braucienā ar konkursam pieteiktajiem pirmajiem modeļiem. Šis gads bija īpašas ievērības cienīgs ar to, ka konkurss pēc 10 gadu pārtraukuma atgriezās uz visu pretendentu kopīgo fotosesiju uz AB dambja, kas paver ainavisku skatu uz Rīgas vecpilsētu.
Sācies "Latvijas Gada auto 2026" tautas balsojums
33 konkursa "Latvijas Gada auto 2026" dalībnieki ir: "Alfa Romeo Junior", "Audi A5", "Audi A6", "Audi A6 Sportback e-tron", "Audi Q5", "Citroen C3 Aircross", "Cupra Tavascan", "Cupra Terramar", "Dacia Bigster", "Fiat Grande Panda", "GWM Wey 03", "Hyundai Inster", "Hyundai loniq 9", "Kia EV3", "Kia EV4", "Kia Sportage", "Lynk & Co 01", "MG 3", "MG HS", "MG ZS", "Opel Grandland", "Opel Frontera", "Peugeot 5008", "Renault 4 E-Tech", "Renault 5 E-Tech", "Subaru Forester", "Škoda Elroq", "Toyota Corolla Cross", "Toyota Land Cruiser", "Volkswagen Tayron", "VW Transporter", "Voyah Courage" un "Xpeng G9"
