Pasažieru skaits 2026. gadā pārspēs vēsturiskos rekordus.
Tūrisms
Šodien 12:31
Asociācija: nākamgad gaidāmi vēsturē lielākie pasažieru pārvadājumi
Aviokompānijas pasaulē nākamgad pārvadās rekordlielu pasažieru skaitu, neskatoties izaicinājumiem aviācijas sektorā, otrdien prognozē Starptautiskā Gaisa satiksmes asociācija (IATA).
IATA lēš, ka lidsabiedrības pasaulē 2026. gadā pārvadās 5,2 miljardus pasažieru, salīdzinot ar 4,98 miljardiem pasažieru, kas tiek prognozēti šim gadam.
Pērn aviokompāniju pārvadāto pasažieru skaits veidoja 4,77 miljardus.
Savukārt lidsabiedrību ienākumi nākamgad sasniegs 41 miljardu dolāru, salīdzinot ar šim gadam prognozētajiem 39,5 miljardiem dolāru, lēš IATA.