Lietuvas saldumu tirgotājs "Candy Pop" iegādājies "Snackoland" veikalu tīklu Latvijā
Lietuvas saldumu un uzkodu mazumtirgotājs "Candy Pop" iegādājies "Snackoland" veikalu tīklu Latvijā, informē "Candy Pop".
Iegādātos "Snackoland" veikalus integrēs "Candy Pop" tīklā.
Pirms paplašināšanās "Candy Pop" pārvaldīja sešus mazumtirdzniecības veikalus Rīgas tirdzniecības centros. Uzņēmumam pašlaik pieder 36 veikali Baltijas valstīs un Polijā.
Papildus mazumtirdzniecībai "Candy Pop" paplašina arī savu vairumtirdzniecības tīklu, kas aptver vairāk nekā 20 mazumtirdzniecības ķēdes un 3000 tirdzniecības vietas visā Baltijas reģionā, tostarp piegādājot produktus tādām ķēdēm kā "Rimi", "Maxima", "Selver" un "Circle K".
Latvijā reģistrētā SIA "Candy Pop" pērn strādāja ar apgrozījumu 2,566 miljoni eiro, kas ir par 12,6% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 73,1% un bija 32 246 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Uzņēmums reģistrēts 2022. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Tas pieder Lietuvas "Candy Pop Group".
SIA "Snackoland" pērn strādāja ar 2,262 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 2,45 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmums cieta 419 107 eiro zaudējumus, liecina informācija "Firmas.lv".
Uzņēmums reģistrēts 2022. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,1 miljons eiro. Tas pieder SIA "Snackoland Group".
"Snackoland Group" reģistrēts 2023. gadā, un tā pamatkapitāls ir 202 800 eiro. "Snackoland Group" vienīgais īpašnieks ir "KS Merito Growth Capital Fund". Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Mārtiņš Baumanis un Mikus Janvars.