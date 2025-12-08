Lidosim uz Dubaiju! "flydubai" piektdien informēs par jauno maršrutu
Apvienoto Arābu Emirātu aviokompānija "flydubai" preses konferencē piektdien, 12. decembrī, informēs par jauno maršrutu no Rīgas uz Dubaiju, aģentūru LETA informēja Rīgas lidostā.
Preses konferencē piedalīsies Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā Nūra Džuma, "flydubai" Komerciālo operāciju un e-komercijas nodaļas vecākais viceprezidents Džeihuns Efendi, Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa, kā arī Satiksmes ministrijas (SM) Aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars. Preses konference notiks piektdien, 12. decembrī, plkst. 12.
LETA jau ziņoja, ka Rīgas lidostā no piektdienas, 12. decembra, darbu sāks aviokompānija "flydubai", kas trīs reizes nedēļā piedāvās ceļotājiem tiešos lidojumus starp Rīgu un Dubaiju.
Lidostā iepriekš informēja, ka "flydubai" piedāvā lidojumus uz vairāk nekā 135 galamērķiem 58 valstīs, no kuriem vairāk nekā 100 iepriekš nebija tiešu gaisa savienojumu ar Dubaiju. Aviokompānijas floti patlaban veido vairāk nekā 90 "Boeing 737" lidmašīnas.
Tāpat vēstīts, ka "flydubai" sākotnēji plānoja sākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Dubaiju no 2024. gada 11. oktobra, tomēr pērn augustā lidsabiedrība paziņoja, ka atteikusies no plāna rudenī sākt lidojumus starp abām pilsētām saistībā ar jauno lidmašīnu piegāžu kavēšanos.
Rīgas lidostā pagājušajā gadā tika apkalpoti kopumā 7,12 miljoni pasažieru, kas ir par 7% vairāk nekā 2023. gadā, taču par 8,7% mazāk nekā 2019. gadā. Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.