Praktiska, ātra un joprojām izdevīga. Izmēģinām modernizēto Škoda Octavia RS
Ja meklējat praktisku un ietilpīgu automašīnu katrai dienai, ar jaudu krietni virs vidējās, bet par panesamu cenu, izvēles iespēju nav daudz. Viena no tām ir Škodas Octavia RS, kam šobrīd parādījusies atjauninātā jeb modernizētā versija. RS modelis tika modernizēts vienlaikus ar Octavia pamatmodeli.
Sporta versija ieguva ne tikai jaunā dizaina lukturus, bet arī par 20 ZS lielāku jaudu - 265 ZS, tikpat, cik Škoda Kodiaq RS.
Standartaprīkojums ir ļoti labs - matricu LED gaismas, sporta sēdekļi utt. Viena no nedaudzajām pozīcijām, par ko RS tomer jāpiemaksā, ir īpašāka krāsa. Šeit Škoda piedāvā izvēli ne tikai no standarta toņiem un spilgtās Mamba Green, bet veselu paleti individuālo krāsu, kas jau tā īpašo Octavia var padarīt vēl īpašāku. Lēti tas nav, bet izskatās tiešām labi! Ekstru sarakstā atrodams arī panorāmas jumts, 360 grādu kamera un head- up displejs. Šajā RS primārais bijis mērķis paturēt aprīkotas automašīnas cenu 40 000 eiro robežās. Arī tautas sporta auto diemžēl kļuvuši dārgāki.
Tāpat kā iepriekš Octavia RS pieejama gan kā hečbeks, gan kā Combi universālis. Lai katra diena pie stūres būtu īpaša, recepte arī nav mainījusies. Melna salona apdare, dziļi sporta krēsli un sarkani diegi, kur tikai vien var. Arī aizmugurē!
Ceturtās paaudzes RS ir uzlabota balstiekārta, pašbloķējošs priekšējais diferenciālis no Golf GTI un progresīvā stūres iekārta. Tādējādi 6,5 sekundes līdz simtam ir drīzāk patīkama piedeva talantiem, ko varam likt lietā daudz biežāk nekā paātrinājumu taisnē. Saskaņā ar statistiku tikai 5% no visām Latvijā pārdotajām Octavia ir RS. Kodiaq RS ir pieprasītāks. Ātrā Octavia arī kļuvusi dārgāka, no 38 - 39 tūkstošiem eiro. Tomēr pēc cenas un snieguma attiecības tā joprojām ir gandrīz nepārspējama automašīna.