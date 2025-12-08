SEO audits: pirmais solis sadarbībai ar SEO aģentūru
Ikviens uzņēmējs sapņo par to, lai viņa mājaslapai būtu pēc iespējas augstāka pozīcija “Google” meklētājā. Taču ceļš uz panākumiem nav vienkāršs, un tieši tāpēc sadarbība ar profesionālu SEO aģentūru sākas ar vienu būtisku soli – SEO auditu. Šis solis kalpo kā veselības pārbaude jūsu mājaslapai, atklājot tās stiprās un vājās vietas, kā arī nosakot turpmāko rīcības virzienu.
Kāpēc SEO aģentūra vienmēr sāk ar auditu?
Profesionāla pieeja nekad nesākas ar haotisku darbību. Proti, pirms kaut ko mainīt vai optimizēt, ir jāsaprot pašreizējā situācija. Auditu šajā gadījumā varētu pielīdzināt medicīniskai izmeklēšanai – neviens ārsts neuzsāks ārstēšanu, nepārbaudījis, kas īsti pacientam kaiš.
Tieši tāpat strādā arī profesionāla SEO aģentūra, kas iesākumā novērtē situācijas kopainu un tikai pēc tam nāk klajā ar rīcības plānu.
Kas īsti ir SEO audits, kāpēc tas ir tik svarīgs un kā tas noris?
SEO audits ir visaptveroša mājaslapas analīze, kas izvērtē tās tehnisko stāvokli, satura kvalitāti un konkurētspēju meklētājprogrammās. Tas iekļauj tehnisko kļūdu klasifikāciju, “backlink” jeb atpakaļsaišu profila izvērtējumu, kā arī “Core Web Vitals” rādītāju analīzi.
Turklāt audits no nepatīkamiem pārsteigumiem var pasargāt gan aģentūru, gan pašu klientu. Ja sadarbība sākas ar skaidru izpratni par situāciju, tad abas puses zina, ko sagaidīt – cik aptuveni ilgs būs process, kāds būs darba apjoms un kādi iespējamie rezultāti ir sagaidāmi.
Tehniskā analīze
Tehniskais audits pārbauda, vai mājaslapa ir pareizi indeksēta, vai tās saturā nav atrodama informācijas atkārtošanās, vai visas ievietotās saites ir aktīvas un vai lapas struktūra ir loģiska. Šajā posmā SEO aģentūra identificē iespējamās kļūdas serverī, problēmas ar mobilo versiju un citas tehniskas nianses, kas mājaslapu var aizkavēt no labas pozīcijas iegūšanas meklētājā.
Tehniskās problēmas vienkāršam lietotājam bieži ir nemanāmas, taču “Google” un citas meklētājprogrammas tās saskata uzreiz. Piemēram, lēna lapas ielāde vai nepareizi iestatīti metadati var samazināt mājaslapas redzamību.
Atslēgvārdu izpēte un konkurentu analīze
Nākamais svarīgais posms ir atslēgvārdu izpēte, kuras laikā profesionāla SEO aģentūra izvērtē, kādus terminus izmanto jūsu potenciālie klienti, meklējot produktus vai pakalpojumus. Šāda izpēte palīdz saprast, vai jūsu pašreizējais saturs atbilst tam, ko cilvēki faktiski meklē.
Jāatzīmē, ka tieši tikpat būtiska ir arī konkurentu analīze. Speciālistiem nosakot kādas pozīcijas ieņem jūsu tiešie konkurenti, kādus atslēgvārdus tie izmanto un kāda ir viņu satura stratēģija, tiek iegūta informācija, kas ļauj izveidot reālistisku plānu, kā konkurentus apsteigt un sasniegt labākus rezultātus.
Satura kvalitātes izvērtējums
“Saturs ir karalis” – šī Bila Geitsa izteiktā frāze ir teju jau folklorizējusies, un tam ir arī pamats. Ja saturs nav augstākajā līmenī, “pierunāt” meklētājprogrammu novērtēt mājaslapu par labu esam būs grūti.
Audita laikā tiek izvērtēts, vai mājaslapas saturs ir pietiekami kvalitatīvs un sniedz reālu vērtību. Tātad, tiek pārbaudīts, vai teksti satur atbilstošus atslēgvārdus un vai tie atbild uz lietotāju jautājumiem.
Ir kļūdaini domāt, ka SEO optimizācija nozīmē teksta pārpludināšanu ar pēc iespējas lielāku atslēgvārdu skaitu. Gluži pretēji, optimizācija pieprasa dabiskas valodas lietojumu un saturisku, lietotājam noderīgu informāciju. Audits palīdz identificēt, kur saturs ir nepietiekams un kur to varētu uzlabot.
Kā pēc audita veidot SEO stratēģiju?
Kad audits ir pabeigts, sākas interesantākā daļa – stratēģijas veidošana. Tagad ir skaidrs, kādas ir problēmas un kādas ir iespējas. Citiem vārdiem sakot, šajā mirklī var sākt veidot konkrētu rīcības plānu ar skaidriem soļiem un prioritātēm.
Kā noskaidrojām, labs audits ietver konkurentu salīdzinājumu, kas parāda, kur jūs atpaliekat un kur, iespējams, citiem jau esat soli priekšā. Šie dati ļaus veidot tādu stratēģiju, kas maksimāli izmantos jūsu stiprās puses, sistemātiski novēršot vājās.
Laba stratēģija ietver arī laika grafiku, kas apkopo informāciju par to, kuras lietas var izlabot uzreiz, un kurām vajag nedēļas vai pat mēnešus; kur nepieciešamas papildu investīcijas tehnoloģijās, un kur pietiek ar esošajiem resursiem.
SEO aģentūras izvēle ne vien auditam, bet arī turpmākajam darbam
Meklējot partnerus SEO optimizācijas nolūkos, vērts pievērst uzmanību tam, cik detalizēti viņi apraksta savu audita procesu. Vai viņi salīdzina jūs ar konkurentiem? Vai viņi sniedz konkrētus skaitļus un piemērus, nevis tikai vispārīgus novērtējumus? Vai viņi pārbauda tikai dažus pamatparametrus, vai arī analizē pārējos būtiskos elementus?
Piemēram, “Infinitum Agency” savā darbā izmanto pieeju, kurā audits kalpo par pamatu ilgtermiņa plānam, savukārt turpmākā uzraudzība un regulāra stratēģijas korekcija veicina progresa mērāmību.
Der atcerēties, ka SEO nav vienreizējs pasākums, bet gan nepārtraukts process, kas prasa pastāvīgu uzmanību un optimizāciju, taču ar pareizu pamatu, ko sniedz audits, jūsu ceļš iepretim panākumiem būs daudz efektīvāks un ātrāks.