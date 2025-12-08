"Rietumu Banka" piešķīrusi 19 miljonu eiro kredītu biroju kompleksa "Verde" turpmākai attīstībai
"Rietumu Banka" izsniegusi 19 miljonu eiro aizdevumu biznesa kvartāla "Verde" turpmākai attīstībai, kas paredz jaunas C ēkas būvniecību Rīgā, Roberta Hirša ielā 1. Abās esošajās ēkās biroju telpas jau ir pilnībā iznomātas.
""Verde" ir viens no veiksmīgākajiem jaunajiem biroju projektiem Rīgā un tā līdzšinējie panākumi mums ļauj kreditēt tā turpmāku attīstību agrīnā projekta stadijā, proti, pirms nomnieku piesaistīšanas. "Verde" daudzējādā ziņā ir kļuvis par Latvijas ekonomikas jauno progresu simbolu. Projekts pierādījis, ka ar kvalitatīvu un labi izstrādātu produktu ir iespējams ļoti īsā laikā sasniegt 100% biroju aizpildījumu Rīgā, un mums nav šaubu, ka jaunā attīstības kārta būs tikpat veiksmīga. Bankai tas ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums mūsu kreditēšanas portfelī, kur arvien vairāk iekļaujas perspektīvi nekustamo īpašumu attīstības projekti,” norāda "Rietumu Bankas" valdes loceklis un Kreditēšanas pārvaldes vadītājs Artūrs Jukšs.
Šī gada septembrī "Verde" rekordīsā laikā – tikai trīs mēnešos – saņēma būvatļaju kompleksa turpmākajai attīstībai Rīgā. Projekts tiek veidots atbilstoši augstākajiem ilgtspējas standartiem saskaņā ar starptautiskajiem "BREEAM Outstanding", jeb ēku ilgtspējas un energoefektivitātes novērtēšanas standarta, nosacījumiem.
“Finansējuma nodrošināšana tik agrīnā attīstības posmā – kad šajā, trešajā biroju ēkai vēl nav noslēgti nomas līgumi – ir izcils sasniegums. Šāda veida vienošanās Baltijas reģionā ir ļoti retas. Esmu pārliecināts, ka "Rietumu Bankas" uzticība vēl vairāk apliecina Verde projekta izcilību, tā reputāciju tirgū un skaidri redzamo pieprasījumu pēc šādu telpu attīstības Rīgā,” norāda "Capitalica Asset Management" fondu pārvaldnieks Gintaras Toločka.
Zaļais projekts "Verde" ienes 150 miljonu eiro investīcijas Rīgā
Pašlaik biznesa kvartālā Verde darbojas divas jeb A un B ēkas, kuru kopējā platība ir 45 000 m², un tajās jau strādā 27 starptautiski un vietējie uzņēmumi. Nākamās attīstības kārtas ietvaros C un D ēkas paplašinās kompleksu par papildu 37 000 m², no kuriem 22 500 m² būs iznomājamas A klases biroju telpas, radot apmēram 2 500 jaunas darbvietas. C ēkas būvniecības pabeigšana plānota 2027. gada 2. ceturksnī. D ēkas būvniecību paredzēts uzsākt nākamgad un pabeigt 2028. gada 2. ceturksnī. Projektu īsteno "Capitalica European Office Fund".
Pēc visu attīstības kārtu pabeigšanas "Verde" nodrošinās vairāk nekā 50 000 m² A klases iznomājamo biroju telpu Rīgas centrā, kas būs paredzētas 5 500 darbiniekiem, savukārt projekta kopējās investīcijas sasniegs aptuveni 150 miljonus eiro.
"Rietumu Banka" ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
"UAB Capitalica Asset Management" ir licencēts investīciju pārvaldības uzņēmums, ko uzrauga "Lietuvas Banka", un kura obligācijas ir iekļautas "Nasdaq" biržā. "Capitalica Asset Management" pārvalda investīciju fondus ar fokusu uz komercīpašumiem un privātā parāda instrumentiem Baltijā:
- "Capitalica Baltic Real Estate Fund" I pieder VERDE biroju komplekss Rīgā, 135 biznesa centrs Viļņā, "Kauno Dokas" centrs Kauņā un tirdzniecības centrs "Luizė" Klaipēdā.
- "Capitalica Z114 Real Estate Fund" pieder jaunais A klases biroju centrs "Sand Offices" Viļņā.
- "Capitalica Green Logistics Fund" pieder seši zaļā koncepta loģistikas centri – četri Tallinā un divi Rīgā.
- "Capitalica European Office Fund" attīsta un iegādājas modernus biroju ēku projektus. Fondam pieder S18 biroju ēka Viļņā un tas attīsta "Verde" C un D ēkas Rīgā.
"Capitalica Asset Management" 70% pieder "SBA Group" – vienai no lielākajām Lietuvas kapitāla uzņēmumu grupām. Atlikušos 30% kontrolē A. Barštys uzņēmums "Fox Holdings".