LG UltraGear monitori: kāpēc tie kļuvuši par videospēļu spēlētāju pirmo izvēli?
Videospēļu pasaule attīstās ātrāk nekā jebkad, un tas, kas vēl pirms dažiem gadiem šķita luksusa aprīkojums, šodien ir norma. Daudzi spēlētāji atzīst, ka uzvaru bieži izšķir aprīkojums, ne tikai prasmes. Monitors no vienkāršas tehnoloģijas ir pārvērties par vienu no svarīgākajiem spēles instrumentiem, un šajā kontekstā arvien biežāk izskan viens nosaukums: LG UltraGear.
UltraGear ir radīts tiem, kuri vēlas nevis tikai spēlēt, bet arī izjust katru kustību. Atšķirībā no parastajiem monitoriem šie modeļi ir pielāgoti dažādiem spēļu stiliem, sākot no fotoreālistiskām atvērtajām pasaulēm līdz elektroniskā sporta spēlēm, kur uzmanība un reakcija ir galvenie aspekti. Tieši tādēļ UltraGear piedāvā – 24G411A, 27G411A, 27G610A, 27G850A, 27GS85Q un 27GX790A monitorus precīzai spēlei, gan 32GS85Q un 34G630A monitorus, kas ļauj iegrimt virtuālajās pasaulēs.
Noformējums nav vienīgais, kas rada atšķirību. Jāpievērš uzmanība arī IPS monitoriem, kas papildina spilgto un izteiksmīgo LED tehnoloģiju. Šīs divas vēsturiskās tehnoloģijas – LED un IPS – garantē augstu attēla kvalitāti un precīzu skatu no visplatākajiem skata leņķiem. Ar 16:9 monitoriem iespējams koncentrēties uz ātru darbību un sacensībām, savukārt 21:9 izliektie monitori nosedz plašāku skatījumu un veido iekļaujošu pieredzi. OLED tehnoloģija paceļ kvalitāti vēl augstāk – dziļi melnie toņi, krāsas, kas neizbalē no jebkura leņķa, un HDR kontrasts, kas ļauj vieglāk pamanīt sāniskas kustības, pretiniekus vai nianses, kurām viegli pazust fonā.
Lielāko iespaidu tomēr atstāj ātrums. UltraGear OLED monitori ar atsvaidzes intensitāti līdz pat 480 Hz un reakcijas laiku 0,03 ms nodrošina kustību precizitāti, kas būtiski samazina izplūduma risku. Savukārt FreeSync, G-SYNC un AdaptiveSync uztur stabilu attēla plūdumu bez mirgošanas vai kadru pārrāvumiem pat intensīvu situāciju laikā. Dual Mode funkcija ļauj vienā klikšķī pielāgot monitoru konkrētai spēlei tā, it kā būtu divi ekrāni vienā.
“Īsts spēlētājs vēlas monitoru, kas spēj sekot līdzi viņa tempam, nevis otrādi. “UltraGear ir radīts ar domu par spēlētāju, lai ekrāns palīdzētu atklāt potenciālu, to neierobežojot,” uzsver Andris Kalniņš, “LG Electronics” produktu treneris.
Tāpat UltraGear kļūst par svarīgu ikdienas rīku arī ārpus virtuālajām pasaulēm. Ar webOS iespējams skatīties filmas, LG Switch apvieno vairākus logus vienlaikus, bet USB-C ļauj vienlaikus pārraidīt datus un uzlādēt ierīces. Ergonomiskais dizains un zema zilās gaismas emisija nodrošina komfortu gan ilgāku laiku strādājot, gan brīvo laiku pavadot pie videospēlēm.
UltraGear ir vairāk nekā monitors, tā ir platforma, kas pielāgojas mūsdienu digitālajai ikdienai. Un darbībās, kur svarīgs ir katrs mirklis, pareizais ekrāns tiešām var būt izšķirošs elements.
Gada nogale vienmēr ir piemērots brīdis praktiskām un ilgtspējīgām dāvanām – un kvalitatīvs monitors var kļūt par patīkamu pārsteigumu gan aizrautīgam spēlētājam, gan cilvēkam, kurš vēlas ērtāku darbu vai baudāmāku izklaidi. UltraGear klāstā pieejami modeļi dažādām vajadzībām, tāpēc ikviens var atrast sev piemērotāko.
Pilnu LG UltraGear monitoru piedāvājumu un tehnisko informāciju atradīsiet šeit: Monitori spēlēm: Zibenīgi ātri | LG Latvia
