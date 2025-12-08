“Bite Latvija” ieguldījumi tīkla attīstībā Latgalē pārsniedz 26 miljonus eiro
Elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” jau divas desmitgades nodrošina pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, šajā laikā Latgales plānošanas reģionā ieguldot tīkla modernizācijā un 5G attīstībā 30,5 miljonus eiro.
Kā uzsver “Bite Latvija” Radiotīkla nodaļas vadītājs Aleksandrs Beļajevs, līdzekļi tiek novirzīti gan jaunu bāzes staciju izbūvei, gan esošās infrastruktūras modernizācijai, lai nodrošinātu stabilu pārklājumu un augstu pakalpojumu kvalitāti visā reģionā.
Periodā no 2005. gada Latgales plānošanas reģionā, kurā ietilpst Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes reģions, ir uzstādītas 149 bāzes stacijas un šogad kopumā tika izbūvētas vēl septiņas, tādējādi vēl vairāk kāpinot tīkla pārklājumu un nodrošinot piekļuvi ātram un stabilam 5G internetam. No visām jau Latgales plānošanas reģionā uzstādītajām bāzes stacijām 88 modernizēta ar 5G tehnoloģiju un vēl 12 šajā gadā tiks modernizētas.
Kopumā “Bite Latvija” šogad uzstādījusi 60 jaunas 5G bāzes stacijas līdz šim vēl neaptvertās vietās visā Latvijā un modernizēt 210 esošās stacijas ar jaunākajām Zviedrijas telekomunikāciju aprīkojuma ražotāja “Ericsson” tehnoloģijām, paplašinot 5G pārklājumu uz visiem Latvijas A klases autoceļiem. Līdz gada beigām uzņēmuma tīklā darbosies 1160 bāzes stacijas, no kurām vairāk nekā 800 būs aprīkotas ar 5G tehnoloģiju.
“Šogad, atzīmējot uzņēmuma divdesmit gadu pastāvēšanu, viens no būtiskākajiem stratēģiskajiem virzieniem ir nodrošināt modernu un elastīgu Bites nākamās paaudzes tīkla infrastruktūru, kas spēj pielāgoties straujajam datu patēriņa kāpumam. Piemēram, Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāji patērē vairāk nekā 3,7 miljonus GB datu mēnesī, un pēdējo piecu gadu laikā šis apjoms pieaudzis par 99 %, kas uzskatāmi apliecina pieprasījumu pēc stabila un ātra tīkla pārklājuma. Tāpēc līdz šī gada beigām plānojam padarīt 5G pieejamu jau 87 % Latvijas iedzīvotāju,” uzsver “Bite Latvija” Radiotīkla nodaļas vadītājs Aleksandrs Beļajevs.
Kopumā divdesmit gadu laikā “Bite Latvija” tīkla attīstībā visā Latvijā ieguldījusi vairāk nekā 200 miljonus eiro, un šie ieguldījumi turpina pieaugt.