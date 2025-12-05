Pasniegtas Latvijas jaunuzņēmumu nozares gada balvas
Latvijas jaunuzņēmumu nozarei 2025. gads gandrīz jau noslēdzies, jo sumināti šogad labākie un spilgtākie nozares spēlētāji. Nominēt balvu saņemšanai septiņās kategorijās jaunuzņēmumu varēja jebkurš, taču žūrijas vērtējumam tika nodoti tikai tie nominanti, kuri aizpildīja pieteikumu anketas. Šogad piešķirta arī viena speciālbalva, ko pasniedza Latvijas Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācija. Pie tās tika jaunuzņēmums, kas darbojas aizsardzības nozarē. Un vēl viens jaunuzņēmums saņēma kopienas balvu.
Kategorijā "Izlaušanās" šogad par uzvarētāju atzīts "Aerones" - jaunuzņēmums, kas nodarbojas ar vēja turbīnu apkopes un diagnostikas robotu ražošanu un servisa pakalpojumu sniegšanu. Žūrijas novērtējumu tas citastarp izpelnījies par lielākajām piesaistītajām investīcijām, ko šogad izdevies iegūt kādam Latvijas jaunuzņēmumam - 53,2 miljoniem eiro.
Kategorijā "Mērogošana" par uzvarētāju atzīts sporta tehnoloģiju jaunuzņēmums "HackMotion", kas parādījis ievērojamu izaugsmi. Saskaņā ar "Startupradar" datiem uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā audzis 2,6 reizes un pārsniedzis septiņus miljonus eiro. Uzņēmuma peļņa palielinājusies gandrīz pieckārt un ir vairāk nekā divi miljoni eiro. Īpašu nozares uzmanību "HackMotion" izpelnījās šogad, kad kļuva par pirmo jaunuzņēmumu, kas izmaksāja darbiniekiem dividendes par akciju opcijām
Kategorijā, kur apbalvo jaunuzņēmumus, kas ražo fiziskas lietas, par uzvarētāju tika atzīts Ventspils jaunuzņēmums "Azeron". Tas ražo ergonomiskus videospēļu aksesuārus, ko ik gadu iegādājas tūkstošiem klientu dažādās pasaules valstīs. "Azeron" jaunākais produkts ir tastatūru aizstājēji cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem ierobežojumiem, kuri tādējādi var spēlēt videospēles un izmantot dažādus digitālos pakalpojumus.
Par gada digitālo jaunuzņēmumu atzīts "Handwave". Tā risinājums dod iespēju noskenēt plaukstu un sasaistīt to ar maksājumu un lojalitātes kartēm, kā arī ar identitātes dokumentiem un digitālo maku. Tādējādi jaunuzņēmums ir iecerējis mainīt to, kā cilvēki maksā un apliecina savu identitāti - aizstājot kartes, telefonus un sejas atpazīšanu. Uzņēmums šobrīd gatavojas pilotprojektiem, attīstot sadarbību ar tirgotājiem Baltijas valstīs un citviet.
Ietekmes kategorijā par gada jaunuzņēmumu atzīts "ProtiumTech". Zinātniski ietilpīgais jaunuzņēmums ir apņēmies ieviest tirgū efektīvu risinājumu zaļā ūdeņraža ražošanas procesam. Tas izstrādā atsaistītās ūdens elektrolīzes sistēmu zaļā ūdeņraža ražošanai, neizmantojot videi kaitīgas membrānas, kas sastāv no fluoropolimēriem, kurus Eiropas Savienībā plānots aizliegt 2030. gadā. "ProtiumTech" jau tagad piedāvā risinājumu šī jautājuma risināšanai.
Vienīgais jaunuzņēmums, kas šogad tika pie divām balvām, ir "BirdyChat". Tā ir pirmā čata lietotne Eiropā, no kuras var sūtīt un saņemt ziņas "WhatsApp". Lietotnes mērķis ir palīdzēt organizēt saraksti, nodalot privātās sarunas no komunikācijas darba vajadzībām. "BirdyChat" tika atzīts par gada jaunpienācēju. Uzņēmuma dibinātājs Mesters ieguva arī gada dibinātāja balvu. Rolands iepriekš izveidojis finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu "Nordigen", ko vēlāk iegādājās tiešo banku maksājumu kompānija "GoCardless".
Speciālbalvu šogad pasniedza Latvijas Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācija, un to saņēma "Ascent Lumina". Jaunuzņēmums attīsta datorredzes un vizuālās vadības tehnoloģijas, piedāvājot inovatīvus risinājumus bezpilota sistēmu veiktspējas paaugstināšanai un situācijas izpratnes uzlabošanai.
Vienīgā kategorija, ko nevērtēja žūrija, bija jaunuzņēmumu kopienas specbalva. Tai varēja pieteikties jebkurš jaunuzņēmums, un balsot arī varēja jebkurš interesents. Šajā kategorijā par uzvarētāju kļuva jaunuzņēmums "The Crowd". Tā ir platforma, kas palīdz personalizēt sociālo mediju vizuālos materiālus, pielāgojot tos pasākuma zīmolam un tematikai. Šobrīd komanda strādā pie tā, lai platforma kļūtu par vietu, kur uzņēmumi varētu komunicēt ar īpaši lojālajiem klientiem, tādējādi padarot viņus par mikroinfluenceriem.
"Startup House Riga" vadītājs Kristians Jenčiuss norāda, ka šie apbalvojumi ne vien sniedz gandarījumu dibinātājiem un komandām, bet arī būtiski palielina Latvijas jaunuzņēmumu atpazīstamību gan vietējā tirgū, gan starptautiski.
Viņš pauž, ka šogad arī žūrijas sastāvs tika veidots īpaši rūpīgi, lai būtu pārstāvētas visas organizācijas, kas aktīvi strādā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā. "Šāda daudzveidīga un kompetenta žūrija ļāva nodrošināt kvalitatīvu un līdzsvarotu vērtēšanas procesu," norāda Jenčiuss.
Žūrijā strādāja arī Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras galvenā jaunuzņēmumu ekosistēmas projektu vadītāja Ieva Felmena, zinātnes universitāšu apvienotā akceleratora "UniLab" vadītājs Andris Baumanis, iespējkapitāla fonda "Outlast Fund" operatīvā darba vadītāja Laima Tropa, iespējkapitāla fonda "BADideas.fund" vadītāja Arta Abāšina, iespējkapitāla fonda "Buildit VC" partneris un vadītājs Matīss Neimanis, Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla vadītājs Emīls Kraģis un portāla "Labs of Latvia" redaktore Ieva Treija.
Latvijas Jaunuzņēmumu gada balvas pasniegšanas pasākumu organizē "Startup House Riga" sadarbībā ar Latvijas jaunuzņēmumu asociāciju "Startin.lv", "TechChill", Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūru un Ekonomikas ministriju.