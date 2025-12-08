Pļavniekos top mājas ar ilgtspējīgu redzējumu un kopienas sajūtu
Jauno dzīvokļu projekts Deglava Gleznotāju Rezidence Rīgā, Pļavniekos ar savu mērogu un vizuāli atšķirīgo veidolu šķiet ir vesels rajons rajonā, vai varētu teikt – kopiena kopienā. Te ir kaut kas gan mērķtiecīgi vienkāršs, gan tikpat mērķtiecīgi īpašs. Projekts ar savu pārdomāto piedāvājumu varētu būt labs piemērs kādā biznesa skolas studentu seminārā, kurā jāvērtē ieceres atbilstība mērķauditorijai.
Jaunas paaudzes projekts Pļavnieku jaunajām paaudzēm
Pļavnieki paši par sevi varētu būt pilsēta – te ir gandrīz 40 tūkstoši iedzīvotāju, kas novērtē šī rajona priekšrocības – tā vieglo piekļuvi pilsētas centram, pilnvērtīgu sadzīves infrastruktūru, skolas, bērnudārzus, veikalus, sabiedrisko transportu, parkus un savas kopienas, savu paziņu un draugu loka sajūtu. Tai pat laikā senāk būvētās dzīvojamās mājas Pļavniekos noveco.
Deglava Gleznotāju Rezidence Dravnieku ielā ar savām plānotajām septiņām ēkām un vairāk kā 500 dzīvokļiem mērķē tieši uz šo tirgu un tā īpašībām - svaigu un atšķirīgu dizainu, dažādu platību, kvalitatīviem, moderniem un pārdomāta plānojuma dzīvokļiem, radot cilvēkiem dzīves telpu, kurā veidot ģimenes un kopienu. Bieži vien projekta jauno mājokļu iemītnieki ir auguši vai jau agrāk ir dzīvojuši Pļavniekos un tagad meklē jaunus un modernus dzīves apstākļus, bet nevēlas pārvākties prom no iemīļotas apkaimes.
Projekts tiek īstenots ar Rietumu Bankas kredītu un banka augstu novērtēja tieši ieceres pārdomāto biznesa koncepciju. Bankas kreditēšanas eksperti uzreiz atzīmēja, ka šī mājokļa dzīvokļi no biznesa viedokļa ir perfekts “produkts” – tas klientiem sniedz augstu ieguldījuma vērtības sajūtu, proti, šo projektu izceļ cenas un daudzpusīgas kvalitātes attiecība.
Dzīvokļi ļoti dažādām ģimenēm
No biznesa idejas viedokļa projekta attīstītājs, pieredzējis starptautisks būvniecības un infrastruktūras uzņēmums Electra Group šeit pārdomāti veido mājokļus, kas var būt iekārojami ļoti dažādiem klientiem, kas, galvenokārt, ir ģimenes – gan mazas un jaunas, gan jau lielākas un nobriedušas.
Deglava Gleznotāju Rezidences projekts kopumā paredz septiņu ēku izbūvi, kas tiek īstenota četrās kārtās. Pirmās trīs kārtas ar to piecām ēkām jau ir pabeigtas un lielākā daļa dzīvokļu jau ir pārdoti. Pēc projekta pilnīgas pabeigšanas šeit būs 521 dzīvoklis un mājokļi šeit ir ļoti atšķirīgi, uzrunājot dažādus klientus – te ir gan nelieli studijas tipa dzīvokļi - platībā līdz 33 m², kā arī divu, trīs un četru istabu dzīvokļi - no kuriem lielākie ir līdz pat 102 m² izmērā.
Projekts atšķiras arī ar energoefektivitāti, kas tiek panākta ar mūsdienīgu un videi draudzīgu materiālu izmantošanu. Energoefektivitāte papildus samazina dzīvokļu ekspluatācijas izmaksas, kas, savukārt, palielina to vērtību gan pirkuma brīdī, gan ilgtermiņā. Deglava Gleznotāju Rezidence lepojas ar pavisam nesen, 2024. gadā valsts mēroga konkursā par energoefektīvāko jaunbūvi Latvijā saņemto otro vietu.
Īpaša estētika, noskaņa un kopienas sajūta
Kāpēc šo projektu sauc tieši par “Gleznotāju” rezidenci? Attīstītājs katru namu sauc kāda slavena gleznotāja vārdā, piemēram, Degā, Monē vai Dalī vārdā un attiecīgi šo gleznotāju darbu reprodukcijas bagātina namu koplietošanas telpas. Tas dod papildu radošuma, pašizpausmes un dzīvesprieka sajūtu mājokļu iedzīvotājiem.
Ar šo gleznotāju koncepciju attīstītājs vēsta iedzīvotājiem, ka šī ir pilnvērtīga vieta dzīvei, papildinot plašo funkcionālo ērtību piedāvājumu, kas ietver vairāk kā 370 autostāvvietas, 140 individuālās noliktavas, drošības infrastruktūru, bērnu rotaļu laukumus. Katras ēkas koplietošanas telpās ir arī īpašs stūrītis grāmatu apmaiņai, kur iedzīvotāji var aizņemties kaut ko interesantu lasīšanai un paši arī papildināt bibliotēkas piedāvājumu.
Projektam ir neierasta pieeja arī savas kopienas veidošanā – šeit mērķtiecīgi tiek organizēti iesaistoši iedzīvotāju svētku pasākumi, piemēram, Ziemassvētku, Līgo un Lieldienu svinības, dažādi bērnu pasākumi, kā arī tiek izdota pat sava avīze, kas informē par projekta un iedzīvotāju aktualitātēm. No mājokļu attīstītāja viedokļa arī šim ir svarīga loma projekta vērtības palielināšanā, jo kopienas un piederības sajūta rada vidi, kurā cilvēkiem ir emocionāli patīkami uzturēties un atgriezties.
Projektu īsteno starptautisks attīstītājs Electra Group, kas ir dibināts 1945. gadā un tā tirgus vērtība pārsniedz divus miljardus eiro. Uzņēmums strādā vairāk kā 17 valstīs Eiropā, Āfrikā un Ziemeļamerikā, un ir pazīstams ar sarežģītu projektu īstenošanu dzīvojamo, rūpniecības, veselības aprūpes un infrastruktūras nozarēs.
Deglava Gleznotāju Rezidences attīstīšanas finanšu partneris ir Rietumu Banka, bet ģenerāluzņēmējs – Monum. Projekta arhitekti ir birojs Tectum un arhitekts Uldis Bērziņš, būvuzraugi ir BLV Advisory Group, bet īpašuma apsaimniekošanu nodrošina Selectum Home.