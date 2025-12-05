Degviela gatava ziemai visu cauru gadu
Lielākajā daļā Latvijas iestājusies meteoroloģiskā ziema, un tai seko arī degvielas tirgotāji. Neste Latvija ziemas dīzeli tirgo jau kopš rudens.
"Iestājoties ziemai, mēs jau kopš visu novembra tirgojam ziemas dīzeļdegvielu. Pagaidām tā ir Arktiskā 0 klase ar sasalšanas izturību līdz mīnus 20 grādiem, bet Pro Diesel un Neste MY tā cauru gadu ir ir zem -30 grādiem," skaidro Neste Latvija valdes priekšsēdētājs Zigismunds Niedra.
Arī populārais lejamais vējstiklu šķidrums Nestē ir gatavs ziemai: "Visās stacijās vasaras logu šķidrums nomainīts uz ziemas sķidrumu līdz -21 grādam." Gaisa temperatūrai noslīdot zem nulles, pieaug pieprasījums Neste Pro Diesel un atjaunīgās dīzeļdegvielas MY. Neste MY ir dārgāka un pagaidām pieejama tikai dažās Neste stacijās. "Neste MY pieejama četrās stacijās. Divas Rīgā, un pa vienai Liepājā un Ventspilī," saka Z. Niedra. "Brīdī, kad kad Latvija pārņems attiecīgās ES direktīvas, Neste MY pieejamība paplašināsies."