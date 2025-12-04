Sācies "Latvijas Gada auto 2026" tautas balsojums - vai žūrijas izvēle sakritīs ar tautas simpātiju
Ir sākusies balsošana par konkursa "Latvijas Gada auto 2026 Tautas simpātiju" - nomināciju, kuras uzvarētāju var noteikt ikviens interesents. Balsot iespējams gan internetā, gan tirdzniecības centrā "Mols", kur arī apskatāma fotogrāfa Raimonda Volonta lielformāta izstāde. Tajā redzamas visas 33 jaunākās automašīnas, kas piedalās "Latvijas Gada auto 2026" konkursā.
Lai nobalsotu, jādodas uz interneta vietni gadaauto.lv un jāautorizējas ar “Facebook” vai “Draugiem” profilu - tā tiek nodrošināts tas, ka katrs dalībnieks var balsot tikai vienu reizi. Turklāt interneta balsojuma dalībnieki piedalīsies automobiļu “Dacia Bigster” un “Renault 4” izlozē uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni vai uzlādētu gaitas bateriju.
Balsot ir iespējams arī apmeklējot fotogrāfa Raimonda Volonta lielformāta fotoizstādi tirdzniecības centrā “Mols”, kur dažādās Latvijas ainavās ir iemūžināti visi auto modeļi, kas šogad pieteikti “Latvijas Gada auto 2026” konkursam. Veicot pirkumu kādā no tirdzniecības centra veikaliem, pretī saņemsiet balsošanas žetonu. To tad jāiemet balsošanas kastē pie tā auto attēla, kuru uzskatiet par “Latvijas Gada auto 2026”. Izstāde atrodas t/c “Mols” skatuves zonā līdz 14. decembrim.
Sācies "Latvijas Gada auto 2026" tautas balsojums
Ir sākusies balsošana par konkursa "Latvijas Gada auto 2026 Tautas simpātiju" - nomināciju, kuras uzvarētāju var noteikt ikviens interesents. Balsot ...
33 konkursa “Latvijas Gada auto 2026” dalībnieki ir: “Alfa Romeo Junior”, “Audi A5 e-hybrid”, “Audi A6”, “Audi A6 Sportback e-tron”, “Audi Q5”, “Citroen C3 Aircross”, “Cupra Tavascan”, “Cupra Terramar”, “Dacia Bigster”, “Fiat Grande Panda”, “Great Wall Motor WEY 03”, “Hyundai Inster”, “Hyundai loniq 9”, “Kia EV3”, “Kia EV4”, “Kia Sportage”, “Lynk & Co 01”, “MG 3”, “MG HS”, “MG ZS”, “Opel Grandland”, “Opel Frontera”, “Peugeot 5008”, “Renault 4”, “Renault 5”, “Subaru Forester”, “Škoda Elroq”, “Toyota Corolla Cross”, “Toyota Land Cruiser”, “Volkswagen Tayron”, “Volkswagen Transporter”, “Voyah Courage” un “Xpeng G9”.
"Konkursā "Latvijas Gada auto" cenšamies iesaistīt arī plašāku sabiedrību. Vasaras beigās rīkojām brīvdabas auto izstāti "Pielaiko savu auto!", kurā ikvienam bija iespēja doties izmēģinājuma braucienos ar jaunākajiem auto modeļiem Latvijā. Savukārt tautas balsojumā cilvēki pauž savu vērtējumu, kas tiek apkopots un godināts nominācijā "Latvijas Gada auto Tautas simpātija"," stāsta konkursa "Latvijas Gada auto" rīkotājs Māris Ozoliņš. Viņš arī piebilst, ka sabiedrības un žūrijas vērtējumi parasti mēdz būt krietni atšķirīgi.
Balsošana par “Latvijas Gada auto 2026 Tautas simpātiju” internetā gadaauto.iauto.lv notiks līdz 15. decembrim, savukārt uzvarētājs šajā un citās nominācijās, gan galvenās balvas ieguvējs tiks paziņots apbalvošanas ceremonijā 18. decembrī “Ulbrokas Pērlē”, kam varēs sekot līdzi arī TV un interneta tiešraidēs plkst.19.00. Pērn tautas balsojumā uzvarēja “Audi Q7”, bet par “Latvijas Gada auto 2025” kļuva “Škoda Kodiaq”.
Atbalsta: sludinājumu portāls Zip.lv, t/c Mols, ziņu portāls jauns.lv, iAuto.lv, Delfi, TV Auto ziņas, Klubs, Dieviete.lv, LAMB, V4 motors.