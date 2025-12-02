Kādi vēl produkti, izņemot riepas, ir nepieciešami automašīnai, lai ziemā ar to droši pārvietotos?
Iestājoties aukstam laikam, dodamie pie Inter Cars Latvija, kur vairs nerunāsim par ziemas riepām, bet gan citiem ziemā nepieciešamiem produktiem.
Ivars Klints, Inter Cars Latvija produktu vadītājs: “Šis Noco modelis īpašs ar to, ka var atdzīvināt arī pilnībā izlādējušos akumulatoru, ko šāda izmēra “būsteri” parasti nespēj. Un šādiem ir arī avārijas režīms, kurā automašīnu var iedarbināt vispār bez akumulatora.”
Izvēloties “būsteru” jāņem tāds, kas der jūsu automašīnas vai automašīnu dzinēju darba apjomam. “Šajā sezonā esam parūpējušies par jaunumu. Apvienojuši “būsteri” ar riepu pumpēšanas ierīci,” atklāj I. Klints. Šāds universāls rīks gan maksā vismaz 200 eiro. Tam ir arī lukturītis. Taču ja nepieciešama kompaktāka vai gluži otrādi profesionālāka gaisma, jāskatās Scangrip virzienā. Color Match sērijas lukturu gaismu var regulēt no zilibaltas līdz dzeltenīgai, tāpēc tās der auto krāsotājiem un detailingam. Savukārt Osram avārijas lukturis noderēs piespiedu apstāšanās gadījumā. Tumšajā laikā vai arī darbam šauros apstākļos neaizstājami ir IC24 atrodamie pieres lukturi.
Kamēr rit ziemas riepu maiņas sezona, daudziem autovadītājiem var noderēt “dari pats” jeb drīzāk “maini pats” instrumenti. Riteņu maiņai noderēs trīs izmēru “muciņu” komplekts, kas der gan rokas, gan triecieninstrumentiem. Ja ziemas riepas jau ir uz diskiem un glabājas mājās, vēl būs nepieciešams spēcīgs domkrats. Pēc skata necils hidraulisks rīks iztur piecas tonnas, bet piedāvājumā ir lielāks dāņu firmas pacēlājs, kādu izmanto arī WRC rūpnīcas komandas. Vēl uzskatāmāks kvalitātes apliecinājums ir ražotāja garantija - trīs gadi hidrauliskajai daļa un desmit pašiem “dzelžiem”.