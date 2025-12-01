Ieskats "Latvijas Autoceļu uzturētāja" tehnikas parkā un uzņēmuma cīņā ar sniegu un ledu
Šoreiz TV Autoziņas dodas ciemos pie uzņēmuma, kas saucas "Latvijas Autoceļu uzturētājs". Uzturēšanas darbus tas veic 20 000 km grants un asfalta ceļu, ieskaitot valsts galvenos autoceļus.
VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” rīcībā ir vairāk nekā piecdesmit bāzes un tehniskie atbalsta punkti, kas izvietoti visā Latvijas teritorijā. Šī bāze atrodas Ķekavas novada “Neceros”. Bāzē sastopu ražošanas departamenta direktoru Andri Kondrātu, kuram vaicāju, kad autoceļu uzturētāji sāk gatavoties sezonai. Andris Kondrāts, VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” ražošanas departamenta direktors: “Ziemai sākam gatavoties pavasarī, beidzoties iepriekšējai sezonai. Galvenie darbi ir tehnikas remonts un apkope. Un vasaras gaitā sagādājam tehnisko sāli nākamajai ziemas sezonai.” Tehniskā sāls jeb nātrija hlorīds glabājas lielos angāros. Balto izmanto sāls šķīduma ražošanai, tumšo - kaisīšanai. Sāls krāsa atkarīga no ieguves vietas. Tehniskā sāls papildus tiek apstrādāta ar pretsalipes vielu.
Ziemas sezona ceļu uzturētājiem sākas nevis ar pirmo sniegu, bet gan noteiktā datumā. “Pēc Ministru Kabineta noteikumiem ziemas sezona sākas 16. oktobrī un ilgst līdz 15.aprīlim. Ja ziema iestājas ātrāk, esam gatavi veikt darbus. Monitorējam situāciju un veicam nepieciešamās darbības,” teic A. Kondrāts. Starpsezonā tiek veikti citi ceļu uzturēšanas darbi, tostarp arī ar tik iespaidīgu tehniku.
Braucot uz “Neceriem”, uz šosejas pamanīju pilnā gaitā braucošu s’als kaisītāju. Ko gan tas dara uz pilnīgi sausas šosejas? “Rudenī pirms sezons veicam kaisītāju kalibrāciju,” skaidro A. Kondrāts.
Bet kā var zināt, kurā brīdī kaisītājam laiks doties uz apvedceļa? “Mēs saņemam informāciju no ceļa meteo stacijā, kas ir uz galvenajiem autoceļiem. Bet arī uz reģionālas nozīmes ceļiem,” atklāj A. Kondrāts. “Dati dežurantam sniedz ieskatu par to, kad sāk snigt un ļauj pieņemt mērus, lai šo risku samazinātu.” Dežurants nav vis nekāds aparāts vai dators, bet gan reāls cilvēks, kura uzdevums saspringtākajos brīžos ir apsekot uzturamos posmus - nereti naktī, agros rītos un pat vairākas reizes dienā.
Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta apgabaliem, kur apledojums mēdz veidoties visātrāk. “Apledojums ir neredzams pretinieks, un nevar precīzi pateikt, kur būs un kur nebūs,” tā A. Kondrāts.
LAU ziemas tehnika ir gatava doties ceļā pusstundas laikā. Visi ceļi Latvijā tiek iedalīti četrās klasēs A, B, C un D. “Valsts autoceļi ir A klase klase, un tie 3 stundu laikā ir jānotīra vai jānokaisa,” stāsta A. Kondrāts. Turpretim B klases ceļiem laika norma ir jau astoņas stundas, bet C - pat vesela diennakts. Arī pieļaujamais sniega segas biezums uz C klases ceļa ir desmitreiz lielāks nekā uz A klases šosejas. Normālos apstākļos un pie intensīvas satiksmes tehniskā sāls iedarbojas pusstundas laikā. Ja stipri snieg, iedarbības laiks var pagarināties.
Lai gan VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" tehnikas parks ir patiesi apjomīgs, ceļu tīrīšana un kaisīšana prasa laiku. "Latvijas Autoceļu uzturētājs" cer arī uz lielāku izpratni un toleranci pret kaisītāju šoferiem.