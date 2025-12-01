Pašam sava klase. Pirmais brauciens ar jauno Volkswagen T Roc
Kad Volkswagen pirms astoņiem gadiem gatavoja pirmo T-Roc pirms astoņiem gadiem, smalks dizains tam daudz nerūpēja. Tagad T-Roc pieejama tikpat pirmšķirīga gaismas tehnika kā pagaidām garākajam Volkswagen krosoveram Tayron.
Jaunais T-Roc ražots no tām pašām skrūvēm, kas tur kopā jauno Tiguan. Lielākais ieguvums ir izmēri. Tagad automašīna ir platāka un par 12 cm garāka nekā agrāk. Arī riteņu bāze palielināta par 3 cm, un tātad salonā arī ir vairāk vietas.
Atgriezīsimies astoņus gadus senā pagātnē, pie pirmā T-Roc. Tam bija cietu plastmasu panelis, un pēc izmēriem krosovers šķita kā taisīts no Polo. Droši vien tāpēc, lai novliktu līniju starp tālaika Tiguan. Turklāt toreiz Volkswagen vēl nemaz nebija vismazākā krosovera T-Cross, kas startēja gadu vai divus vēlāk. Tātad pirmais T-Roc bija pastarītis.
Jaunā T-Roc salons gandrīz neatšķiras no jaunākā Tigan. DSG svira ir zem stūres, ekrāns ir lielāks. Brauc krosovers arī daudz dižciltīgāk nekā iepriekš. Motoru gammā gan neko sevišķi dižciltīgu vai eksotisku nemana - 1,5 litru TSI dzinējs ar vieglo hibrīdu. Vēlāk nāks arī jaudīgāki hibrīdi un 2 litru benzīna dzinējs, ko varēs savienot ar pilnpiedziņu. Un arī šajā T-Roc paaudzē būs īsts R modelis, nu jau ar 333 ZS. Dīzeļu vairs nav, un pie 5,5 - 6,5 l patēriņa pēc tāda arī vairs nav vajadzības. Tieši tāpēc jaunajā T Roc uzsvars ir uz visu veidu hibrīdiem. 2026. gadā parādīsies pirmie īstie pašuzlādes hibrīdi ar 136 un 170 zirgspēkiem - nu gluži kā tiešajiem Volkswagen konkurentiem no Japānas.
Ar attiecīgās nodaļas inženieriem Portugālē aprunāties gan neiznāca, taču varu gandrīz vai apzvērēt, ka T-Roc ir “īsāka” stūre nekā Tiguanam. To apstiprina apgrieziena rādiuss. Volkswagen T-Roc Life cena iepriekšpārdošanā ir sākot ar 27 000 eiro, un arī lepna R - Line starta cena nav kosmiska, nedaudz virs 35 000. Jauno T Roc tāpat kā Tiguan ražo tikai ar DSG pārnesumkārbu, jo mehāniskās kloķim nemaz vairs nav vietas.