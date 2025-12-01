Latvijā degvielas cenas mainās vienmērīgi un stabili
Latvijā degvielas cenas šobrīd mainās vienmērīgi un stabili, sacīja Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Ligere.
Viņa minēja, ka Latvijā tirgus dinamika atšķiras no Igaunijas, kur cenas patlaban svārstās daudz asāk, un atšķirības starp degvielas uzpildes stacijām var sasniegt pat 20 centus litrā. "Latvijā cenu kustība ir ievērojami vienmērīgāka un stabilāka," teica Ligere.
Jautāta, kādēļ Latvijā pēdējā laikā degvielas cenas ir pieaugušas, lai gan "Brent" markas jēlnaftas cena samazinājās, Ligere skaidroja, ka degvielas uzpildes staciju cenas nav tieši saistītas ar jēlnaftas cenu, jo mazumtirdzniecības cenu ietekmē starptautiskās degvielas produktu biržas - benzīna un dīzeļdegvielas kotācijas.
"Tās bieži vien nekustas vienlaicīgi ar jēlnaftu un reizēm produktu cenas pieaug pat tad, kad nafta kļūst lētāka. Tāpēc degvielas cenas ir jāvērtē tieši pēc produktu biržām, nevis pēc jēlnaftas," skaidroja Ligere.
Viņa papildināja, ka degvielas mazumtirdzniecības cenas Latvijā mainās pakāpeniski un ar laika nobīdi, tādēļ tās ir statiskākas nekā produktu birža. "Šobrīd biržās redzamais kritums seko iepriekš ļoti straujam kāpumam, tāpēc tas vēl nav nonācis līdz degvielas uzpildes staciju cenām," skaidroja Ligere.
Viņa atzīmēja, ka mēneša laikā produktu biržas kopaina joprojām ir tuvu neitrālai, ar mērenu, bet svārstīgu pieaugumu, savukārt pēdējās dienās ar vairāk lejupvērstu tendenci.
Vienlaikus asociācijas vadītāja piebilda, ka gala cenu ietekmē arī degvielas klase un aukstumnoturība, jo arktiskā dīzeļdegviela ir dārgāka, kā arī biokomponenšu izmaksas, to piejaukuma īpatsvars, loģistikas izmaksas un atlaižu politika. "Periodā, kad biokomponenšu cenas strauji kāpa, mazumtirdzniecības cenu pieaugums Latvijā bija mērenāks, jo šis izmaksu spiediens daļēji tika aizstāts ar arktisko degvielu. Proti, arktiskā dīzeļdegviela ir dārgāka par vasaras degvielu, bet lētāka par biodegvielu," skaidroja Ligere.
Jau ziņots, ka Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena nedēļā no 17. novembra līdz 23. novembrim pieauga par 2,6%, bet 95. markas benzīna vidējā cena pieauga par 2,5%.
Latvijā litrs 95. markas benzīna maksāja vidēji 1,579 eiro, bet dīzeļdegvielas vidējā cena Latvijā bija 1,561 eiro par litru.