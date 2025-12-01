Automašīnām jābūt aprīkotām ar ziemas riepām
No šodienas līdz 1. martam vieglajiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, obligāti jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, informēja Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD).
Vieglajiem transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega un ledus apstākļos un marķētas ar "kalna un sniegpārsliņas" apzīmējumu.
CSDD skaidro, ka starptautiskais apzīmējums "kalns un sniegpārsliņa" liecina, ka riepas atbilst noteiktiem kritērijiem un ir piemērotas braukšanai sniega, ledus un apledojuma apstākļos.
Vienlaikus autovadītājiem jāņem vērā, ka gaidāmajā ziemas periodā, ja transportlīdzeklis būs aprīkots ar riepām, kurām ir tikai "M+S" apzīmējums, bez jaunā marķējuma "kalns un sniegpārsliņa", tās netiks uzskatītas par ziemas periodam atbilstošām riepām. Šādu riepu lietošana ziemas periodā nav atļauta.
CSDD uzsver, ka, izmantojot lietotas riepas, kuras ir izmantotas iepriekšējās ziemās, ir būtiski pārliecināties par to tehnisko stāvokli. Ziemas riepām minimālais protektora dziļums ir četri milimetri, tomēr, tuvojoties šai robežai, riepas drīzumā būs jāmaina, jo aptuveni mēneša laikā tās vairs neatbildīs ceļu satiksmes noteikumiem un to lietošana var apdraudēt pašu autovadītāju un citus satiksmes dalībniekus.
Tāpat riepas ir jāizvērtē vizuāli, lai pārliecinātos, ka tām nav bojājumu vai plaisu, kas varētu rasties nepareizas uzglabāšanas dēļ. Tāpat ieteicams neizmantot ziemas riepas, kas vecākas par pieciem vai sešiem gadiem, jo laika gaitā riepu gumija zaudē savas īpašības, kā viens transportlīdzeklis vienlaikus nedrīkst būt aprīkots ar radžotām un neradžotām riepām, informē direkcijā.
Riepas ar radzēm drīkst izmantot no 1. oktobra līdz 1. maijam.
