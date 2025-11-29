"Lidl" veikali Jaungada dienā, 1. janvārī, būs slēgti.
Bizness un ekonomika
Šodien 15:26
Visi "Lidl" veikali Jaungada dienā būs slēgti
Visi mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA "Lidl Latvija" veikali Jaungada dienā, 1. janvārī, būs slēgti.
"Lidl" veikali no 24. decembra līdz 26. decembrim un 31. decembrī strādās saīsinātu darba laiku.
Arī visi SIA "Maxima Latvija" veikali 1. janvārī būs slēgti.
"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. marta līdz šā gada 28. februārim, strādāja ar 460,87 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saistībā ar ieguldījumiem veikalu ķēdes attīstībā pieauga par 24,6% un sasniedza 18,466 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".