Sudrabs pārspēj zeltu - diversifikācija virzās uz kriptovalūtām
Sudrabs izceļas, kamēr zelts turpina pieaugt; investori veic diversifikāciju kriptovalūtās, jo BTC svārstās ap 91,2 tūkstošiem dolāru.
Sudraba stiprums, zelta kāpums un kriptovalūtu diversifikācijas
piedāvājums
Sudrabs ir izkāpis no zelta ēnas. Kamēr zelts turpina kāpt augšup, pieaugot prognozēm par procentu likmju samazināšanu, sudraba kustība ir bijusi straujāka — to atbalsta rūpniecības pieprasījums, pastāvīga piedāvājuma nepietiekamība un pieaugošā interese no investoru puses, kuri to uzskata par gan monetāru, gan rūpniecības metālu. Tā pati diversifikācijas meklēšana virza portfeļus uz digitālajiem aktīviem: kad metāli pieaug un makroekonomiskā pārredzamība uzlabojas, riska kapitāls bieži vien tiek novirzīts uz kriptovalūtām, lai palielinātu ienesīgumu.
Šodienas situācija: zelts ir ceļā uz vēl vienu mēneša pieaugumu, jo tirgotāji uzskata, ka decembrī Federālā rezervju sistēma samazinās procentu likmes; sudrabs ir apsteidzis zeltu šajā ciklā un joprojām tiek atbalstīts ar pieprasījumu pēc saules enerģijas un ierobežoto piedāvājumu no raktuvēm. Tikmēr kriptovalūtas ir atguvušās no vietējiem zemākajiem punktiem.
Sudraba pieaugums: rūpniecības pieprasījums un ierobežots piedāvājums
Pēdējā mēneša laikā sudraba cena ir pieaugusi par 14,21 %. Cena sasniedza 53,82 ASV dolārus.
Sudraba labākie rādītāji nav nejaušība — tie ir pamatoti ar fundamentāliem rādītājiem. Rūpnieciskā izmantošana, ko vada saules enerģijas ražošana, kopš 2020. gada ir ievērojami pieaugusi. Vien saules enerģija tagad absorbē lielu daļu no gada pieprasījuma, bet plašāka rūpniecība un investīcijas pievieno otro dzinēju. Paralēli tam piedāvājums ir strukturāli ierobežots: primārie sudraba projekti ir reti, piegādes laiki ir gari, un liela daļa ražošanas ir citu metālu blakusprodukts, ierobežojot ātru reakciju uz augstākām cenām. Rezultāts ir tirgus, kurā pieaugošais pieprasījums ietekmē cenu vairāk nekā iepriekš.
Nesenie dati uzsver šo stiprumu. Sudrabs kopš 2023. gada ir pieaudzis vairākkārt un joprojām tiek tirgots tuvu paaugstinātiem līmeņiem, ko veicina enerģētikas pārejas politika un stabilas investoru piedāvājumu cenas. Pat neskatoties uz dažām svārstībām no gada uz gadu, Sudraba institūts turpina uzsvērt daudzgadu deficītu vai gandrīz deficīta apstākļus, nostiprinot konstruktīvu fonu, kas atšķiras no iepriekšējiem cikliem, kad metāla pārpalikums ierobežoja cenu kāpumu.
Zelta cena ir svarīga sudraba beta koeficientam. Kad zelts pieaug, pateicoties Federālās rezervju sistēmas (Fed) mīkstajām prognozēm un vājākam dolāram, sudrabs parasti pieaug — tā monetārais uzcenojums pieaug līdz ar rūpniecisko pieprasījumu. Tieši to rāda novembra beigās novērotā tendence: zelts pieaug, pateicoties pieaugošajām iespējām, ka ASV samazinās procentu likmes, bet sudrabs seko ar lielāku svārstīgumu. Diversificētiem ieguldītājiem šāda kombinācija ir loģiska: zelts nodrošina stabilitāti, bet sudrabs — elastību pieauguma gadījumā.
Kā kriptovalūtu tirgus mijiedarbojas ar sudrabu un zeltu
Spēcīgāka dārgmetālu tirgus situācija neizspiež kriptovalūtas; tā bieži vien ir priekšnoteikums selektīvai riska uzņemšanai digitālajos aktīvos. Pašreizējā kriptovalūtu situācija ir atgūšanās no krituma, nevis jauns straujš pieaugums: Bitcoin tiek tirgots ap 91,2 tūkstošu dolāru robežās un nedēļas laikā ir pieaudzis par 11%, bet joprojām atrodas ievērojami zemāk par nesenajiem maksimumiem — atbilstoši piesardzīgajai, procentu likmes novērojošajai videi. Tomēr virziens ir kļuvis konstruktīvs.
Pārklājums ir uzlabojies ārpus BTC. XRP ir uzrādījis stabilu vairāku dienu pieaugumu (16% nedēļas laikā), ko veicināja atjaunotās ETF sarunas un pieaugošā interese par spot darījumiem. Solana (SOL) ir reģistrējusi 12% pieaugumu nedēļas laikā, kamēr ASV spot SOL ETF turpina piesaistīt stabilu kapitāla pieplūdumu — retu stipro punktu plašākā riska pārskatīšanas laikā. Tās nav eiforiskas pazīmes; tie ir pakāpeniski “zaļie dzinumi”, kas parasti parādās, kad makroekonomiskie pretvēji mazinās un likviditāte vairs nepasliktinās.
Metālu un kriptovalūtu saikne ir atkarīga gan no uzvedības, gan no fundamentāliem faktoriem. Kad zelts pieaug politikas cerību dēļ un sudrabs pieaug faktiskā ekonomiskā pieprasījuma dēļ, ieguldītāji bieži pievieno noteiktu daļu no kriptovalūtām, lai izmantotu svārstīgumu. Praksē tas nozīmē BTC pamatiekspozīcijas atjaunošanu 90–92 tūkstošu dolāru zonā, pēc tam selektīvu galveno valūtu (ETH, SOL, XRP) pievienošanu un nelielu piešķīrumu augstākas beta vērtības projektiem. Kopīgais elements ir riska disciplīna: izmantot metālus kā balstu, bet kriptovalūtu kā izvēles iespēju.
