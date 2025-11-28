Rietumu Bankas darbības rezultāti deviņos mēnešos
Publicēts Rietumu Bankas un Grupas finanšu pārskats par 2025. gada janvāri-septembri. Saskaņā ar pārskatu, Rietumu Bankas peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa pirmajos deviņos mēnešos bija 17,7 miljoni eiro, Grupas peļņa sasniedza 29,3 miljonus eiro.
Bankas aktīvi 30.09.2025. bija 1,4 miljardi eiro, klientu noguldījumi 956 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 358 miljoni eiro. Rietumu Banka izteikti fokusējas uz Latvijas un Baltijas biznesa kreditēšanu, atbalstot klientus dažādās nozarēs. Kopējais bankas kredītu portfeļa apjoms uz 2025. gada 30. septembrī bija 686 miljoni eiro.
Ar Rietumu Bankas piešķirtajiem finanšu resursiem tiek realizēti daudzi vērienīgi projekti komerciālā un dzīvojamā nekustamā īpašuma jomā. Trešajā ceturksnī banka ir paziņojusi par papildu 11,4 miljonu eiro kredītu uzņēmumam Riga Retail Park – tirdzniecības centra “Sāga” attīstībai Rīgā. Tas ir jau otrais aizdevums šī vērienīga projekta realizācijai – iepriekš Rietumu Banka tam bija piešķīrusi kredītu 48 miljonu eiro apmērā.
Rudenī Rietumu Banka ir paziņojusi arī par 3,56 miljonu eiro kredītu uzņēmumam FRB – divu vēsturisku ēku rekonstrukcijai Rīgā, Latgales priekšpilsētā. Piešķirtais finansējums ļaus veikt kvalitatīvu īpašumu renovāciju, kas pozitīvi ietekmēs visa šī Rīgas pilsētas vēsturiskā rajona dinamiku. Banka turpina kreditēt ambiciozus projektus arī ražošanas, tirdzniecības, zaļās enerģētikas, finanšu un citās nozarēs.
Kā uzsver Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja: “Mēs esam vienīgā lielā vietējā banka Latvijā, kas pēc sava mēroga līdzinās starptautiskajām bankām. Klientiem tas nozīmē lieliskas iespējas piesaistīt kredītu patiesi plaša mēroga biznesa projektu īstenošanai. Mūsu klienti atver inovatīvās rūpnīcas, būvē lielus modernus dzīvojamos kompleksus, zaļās elektrostacijas, renovē vēsturiskas ēkas, iziet jaunajos perspektīvajos eksporta tirgos. Mēs gan vēlamies, gan arī spējam un mākam atbalstīt lieliskas uzņēmējdarbības ieceres – kuras ir vērstas uz nākotni, uz visas Latvijas ekonomikas izaugsmi”.
Rietumu Banka turpināja atbalstīt arī Latvijas sabiedrībai nozīmīgus projektus sociālajā un kultūras lomā. Tostarp banka ir kļuvusi par atbalstītāju vērienīgai izstādei “Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi”, kas norisinās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā piecu mēnešu garumā – no 5. jūlija līdz 30. novembrim.
Rietumu Bankas finanšu rādītāji atrodas augstā līmenī, pārsniedzot normatīvus, kas liecina par darbības efektivitāti un stabilitāti. Kapitāla atdeve (ROE) ir 5,33%, aktīvu atdeve (ROA) 1,35%, kapitāla pietiekamības rādītājs 22,28%, likviditātes seguma rādītājs 275,82%, kas vairākas reizes pārsniedz regulatora noteikto prasību (100%).
Par Rietumu Banku:
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c. Daudzu gadu garumā Rietumu Banka atbalsta projektus kultūras, izglītības, zinātnes jomā, sadarbojas ar muzejiem, sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem, medicīnai, sportam, finansē sociālos projektus.