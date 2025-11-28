Puse Latvijas iedzīvotāju cer "Melnajā piektdienā" ietaupīt uz Ziemassvētku dāvanām
Pieaugot dzīves dārdzībai, katrs otrais Latvijas iedzīvotājs cer izmantot "Melnās piektdienas" atlaides, lai izdevīgi un laicīgi iegādātos Ziemassvētku dāvanas.
Tiesa, 45 procenti tērēsies vien tad, ja izdosies atrast piemērotas dāvanas ar atlaidēm, un tikai pieci procenti apzināti dosies veikt Ziemassvētku pirkumus, liecina modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” veiktā aptaujā. Šī tendence ir raksturīga abu dzimumu pārstāvjiem. Katra otrā sieviete un katrs trešais vīrietis būtu gatavs izmantot “Melnās piektdienas” atlaides, ja izdotos atrast atbilstošas dāvanas, bet pavisam maz ir to, kuri tiešām dodas Ziemassvētku pirkumu medībās.
Izdevīgi iegādāties svētku dāvanas “Melnajā piektdienā” kāro visu vecuma grupu pārstāvji un, jo jaunāks respondents, jo biežāk tiek pieļauta iespēja, ka pirkums tiktu veikts, ja vien to varētu kādam uzdāvināt Ziemassvētkos. Vienlaikus tikai 12 procenti respondentu norāda, ka izvairās no “Melnās piektdienas” akcijām.
“Aptaujas dati liecina, Latvijas sabiedrībā pieaug atbildīga un racionāla patērētāju uzvedība. Vēlme ietaupīt un iegādāties dāvanas lētāk ir dabiska, taču pozitīva tendence, ko varam novērot – lietas netiek pirktas tikai tāpēc, ka tām ir izdevīga cena,” saka modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” mārketinga vadītāja Svetlana Dāboliņa.
Pētījums uzskatāmi iezīmē, ka 37 procenti Latvijas iedzīvotāju novembra izskaņā, kad tradicionāli notiek “Melnās piektdienas” izpārdošanas, par Ziemassvētku dāvanām vēl nedomā. Tātad, aptuveni katrs trešais dāvanas iegādājas īsi pirms svētkiem, un to spilgti var novērot svētku gaidīšanas laikā, apmeklējot tirdzniecības centrus.
Iedzīvotāju aptauju pēc modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” pasūtījuma veica pētījumu kompānija “Norstat”, aptaujājot vairāk nekā 1000 iedzīvotāju visā Latvijā šā gada novembrī.