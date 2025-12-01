Nākotnē noteikti būs pieprasītas: uzņēmējs saskata Latvijā potenciālu visnegaidītākajām profesijām
Latvijas uzņēmējs Andris Bite uzskata, ka valsts ekonomikas nākotne lielā mērā ir atkarīga no strādnieku un tehniskajām profesijām. Viņš aicina sabiedrību atteikties no stereotipiem un saskatīt reālas iespējas stabilai un ienesīgai karjerai.
Latvijas uzņēmējs Andris Bite, uzņēmuma "Karavela" vadītājs un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents, uzskata, ka strādnieku un tehniskās specialitātes ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas attīstības stūrakmeņiem.
TV24 raidījumā "Naudas cena" viņš uzsver, ka sabiedrībā joprojām dzīvo stereotipi par šādu profesiju "mazo prestižu" - piemēram, par traktoristu, mehāniķi vai elektriķi. Taču realitāte, pēc viņa teiktā, sen ir mainījusies.
Bite norāda, ka tehnisko profesiju pārstāvji jau šodien pelna vairāk nekā daudzi biroju vai banku darbinieki. Liels pieprasījums pēc kvalificētiem strādniekiem un nozaru straujā tehnologizācija padara viņu ienākumus stabiliem un perspektīviem.
Mehanizācija un digitalizācija lauksaimniecībā un rūpniecībā ir pārvērtusi traktorista vai mehāniķa darbu par sarežģītas, pat miljonu vērtas tehnikas vadīšanu, nevis fiziski smagu darbu, kā tas tika uztverts agrāk. Viņš atgādina, ka laiki, kad traktorists staigāja lielos zābakos, ar santīmu kabatā un vienmēr piedzēries, ir sen pagājuši.
Pēc uzņēmēja domām, skolu un valsts uzdevums ir palīdzēt jauniešiem ieraudzīt reālās iespējas, atbrīvoties no novecojušiem aizspriedumiem un izvēlēties profesijas, kas nodrošinās stabilitāti un pienācīgus ienākumus.
Viņš ir pārliecināts, ka interese par tehniskajām specialitātēm tikai pieaugs un ka šīs profesijas tuvākajos gados kļūs par vienām no visienesīgākajām. Augstākā izglītība, viņaprāt, joprojām ir iespējama un vēlama, taču pēc tam, kad jaunietis jau apguvis pieprasītu un labi apmaksātu profesiju.