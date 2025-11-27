“Latvijas formula”. Kāda būs Latvijas vīzija 2050. gadam?
Latvijas Universitātes (LU) diskusiju cikls “Latvijas formula” atgriežas TV24 ēterā. Raidījumā tā vadītājs LU profesors Mārcis Auziņš kopā ar dalībniekiem analizē Latvijas globālās konkurētspējas stiprināšanas iespējas un izaicinājumus. Vienas diskusijas temats ir par Latvijas ilgtermiņa vīziju 2050. gadam – kādu mēs gribētu redzēt Latviju nākotnē?
Sabiedrība arvien biežāk runā par nākotnes drošību, produktivitāti un tehnoloģiju attīstību, un valdība meklē instrumentus, kā savienot vērtības ar reālu rīcību. Diskusijā eksperti vērtē, kā topošā Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija, sabiedrības noskaņojums un tehnoloģiju straujais progress var ietekmēt valsts virzību līdz 2050. gadam.
LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktore profesore Inna Šteinbuka skaidro, ka patlaban notiek intensīvs darbs pie dokumenta, kas noteiks Latvijas ilgtermiņa vīziju. “Mūsu domnīcā LU rektora profesora Gundara Bērziņa vadībā jau vairāk nekā gadu strādājam pie projekta “Valsts attīstības vīzija laika posmam līdz 2050. gadam: sabiedrības gaidas, attīstības scenāriji, politikas dilemmas un rekomendācijas”. 28. novembrī prezentēsim to Saeimā un iesniegsim pētījuma pasūtītājam Valsts kancelejai.” Pēc Šteinbukas teiktā, vīzija aptver drošību, klimata politiku, inovācijas, cilvēkkapitālu un citas jomas, kas nosaka valsts konkurētspējas stiprināšanu un produktivitātes celšanu.
LU ESZF Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” vadošā pētniece Žaneta Ozoliņa atgādina, ka faktiski Latvijas vīzija ir ierakstīta Satversmē. “Tā definē neatkarīgu, drošu, labklājību, latvisku un ilgtspējīgu valsti. Tie ir vērtību stūrakmeņi, uz kuriem balstās arī topošā stratēģiskā ietvara vīzija,” viņa saka. Ozoliņa dalās iespaidos no fokusgrupu intervijām, kur iedzīvotāji formulējuši dažādas nākotnes Latvijas versijas. “Atbildes bija dažādas, bet īpaši man palikusi prātā, ka Latvija ir valsts, kurā bērni ir laimīgi.”.
Savukārt LMT viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis norāda, ka sabiedrība nereti pārvērtē valdības lomu vīzijas īstenošanā. “Mēs gaidām vienu lielu dokumentu, ko visi zinās no galvas, bet tā tas nestrādā. Daudz vairāk valsts attīstību virza uzņēmēji, skolotāji, un katrs pats,” saka Pūķis. Viņaprāt, būtiski ir atteikties no gaidām, ka kāds gudrāks “no ārpuses” atrisinās visus jautājumus; katram pašam ir jāpilda savi mājasdarbi. “Ja gaidām, ka valdība visu izdarīs mūsu vietā, mēs paši radām sajūtu, ka viss ir slikti.”