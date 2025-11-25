"Naftna Industrija Srbije" (NIS) logotips uz galvenās mītnes Belgradā, bet priekšplānā "Gazprom" gāzes uzpildes stacija
Bizness un ekonomika
Šodien 20:50
ASV sankcijas paralizē Serbijas vienīgās naftas pārstrādes rūpnīcas darbu
ASV sankciju dēļ Serbijā darbu apturējusi Pančevas naftas pārstrādes rūpnīca, kas ir vienīgā šāda rūpnīca valstī.
Serbija palikusi bez jēlnaftas piegādēm, jo ASV noteikušas sankcijas uzņēmumam "Naftna Industrija Srbije" ("Serbijas naftas industrija"; NIS). Uzņēmuma lielākā daļa pieder Krievijai.
Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs aicinājis Maskavu 50 dienu laikā panākt vienošanos par NIS pārdošanu.
Vučičs otrdien paziņoja, ka NIS naftas pārstrādes rūpnīca ir pārgājusi uz siltās cirkulācijas režīmu, kas nozīmē, ka sistēmā tiek cirkulēts tikai nepieciešamais izejvielu daudzums, lai uzturētu tās funkcionēšanas spējas.