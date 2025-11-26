ERGO ievieš jaunus KASKO noteikumus, būtiski paplašinot apdrošināšanas segumu
Apdrošināšanas sabiedrība ERGO no 7. novembra ieviesusi jaunus, visaptverošākus KASKO noteikumus, būtiski paplašinot apdrošināšanas segumu. Turpmāk ERGO KASKO polisēs pie standarta riskiem būs iekļauti jebkāda veida auto bojājumi, tostarp vairāki jauninājumi, piemēram, mājdzīvnieku apdrošināšana pārvadāšanas laikā; divu gadu garantija auto remontam, kas pēc negadījuma veikts ERGO sadarbības servisā; papildaprīkojuma apdrošināšana bez nepieciešamības norādīt aprīkojumu polisē; kravas radītu bojājumu risks un citas priekšrocības.
Visaptveroša aizsardzība
“Līdz ar šiem jauninājumiem KASKO apdrošināšana ies soli tālāk, vēl vairāk pielāgojoties autobraucēju ikdienas vajadzībām un sniedzot finansiālu drošību plašākā klāstā dzīves situāciju. Vienlaikus apdrošināšana kļūs vienkāršāka, jo polisē iekļaujamos riskus nebūs nepieciešams identificēt iepriekš – polises standarta segumā automātiski tiks iekļauti jebkāda veida bojājumi, atsevišķi norādot izņēmumus. Jaunās KASKO polises daudz labāk atbildīs mūsdienu cilvēku aktīvajam dzīvesveidam, kas bieži vien nozīmē pārvietošanos kopā ar bērniem un mājdzīvniekiem, došanos sportot – braukt ar velosipēdu vai slēpot. Esam centušies paredzēt visus gadījumus, kad cilvēkiem ar auto var noderēt apdrošināšanas aizsardzība,” skaidro ERGO Risku parakstīšanas departamenta direktors Raitis Čaklis.
No remontdarbu garantijas līdz mājdzīvnieku apdrošināšanai
Jaunie ERGO KASKO noteikumi paredz vairākus uzlabojumus standarta segumā.Piemēram, ja, iegādājoties polisi, autovadītājs izvēlēsies transportlīdzekļa remontu veikt pie dīlera, apdrošināšana apmaksās jaunas oriģinālās rezerves daļas līdz pat desmit gadus vecām automašīnām. Savukārt, ja remonts tiks veikts ERGO sadarbības servisā, remontdarbiem tiks dota divu gadu garantija.
KASKO polisēs tiks apdrošināts plašs papildaprīkojuma klāsts, kas nebūs jānorāda polisē. Šāds papildaprīkojums var būt bērnu sēdeklīši, jumta bagāžnieki, aizsargstieņi, velosipēdu turētāji, reklāmas uzlīmes un citi. Tāpat automātiski tiks apdrošināta manta un bagāža, tostarp līdzi paņemtie velosipēdi, slēpes, sniega dēļi vai, piemēram, elektroauto uzlādes kabeļi. Ja īpašums tiks nozagts, apdrošinātājs apmaksās jaunas mantas iegādi ar limitu līdz 1000 eiro, turklāt atlīdzība netiks samazināta, ja manta būs bijusi lietota.
Turpmāk ERGO KASKO standartā būs iekļauts arī pavisam jauns, Latvijas tirgū nebijis segums – līzinga maksājuma apdrošināšana. Proti, situācijā, ja automobilis pēc negadījuma tiks norakstīts, apdrošināšana izmaksās papildu atlīdzību viena mēneša līzinga maksājuma apmērā (ar limitu līdz 500 eiro), bet transportlīdzekļa zādzības gadījumā – trīs mēnešu līzinga maksājumu apmērā.
Tāpat ERGO pagarinās termiņu auto jaunvērtības apdrošināšanai līdz diviem gadiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja jauns auto tiks pilnībā iznīcināts vai nozagts, apdrošināšana atlīdzinās pilnu jauna auto vērtību divu gadu periodā pēc automašīnas iegādes, nevis tā brīža transportlīdzekļa tirgus vērtību.
Savukārt juridiskajām personām ERGO KASKO polisēs turpmāk standartā tiks iekļauts apzināti nodarītu bojājumu risks – ja, piemēram, darbinieks uzņēmuma automašīnai apzināti nodarīs bojājumus, KASKO kompensēs radītos zaudējumus.
ERGO KASKO standarta segumā ieviesti arī citi papildinājumi, tostarp kravas radītu bojājumu apdrošināšana; kravas iekraušanas vai izkraušanas laikā radušos zaudējumu apdrošināšana, nobraukšana no ceļa, sadursme ar dzīvnieku un degvielas sajukšana bez pašriska; mājdzīvnieku apdrošināšana; palielināts auto aizvietošanas laiks un citi.
Izmanto īpašos piedāvājumus!
Līdz gada beigām, iegādājoties ERGO KASKO polisi, ar kodu KASKO15 visi jaunie klienti saņems 15% atlaidi.
Savukārt līdz 7. decembrim piesakoties KASKO piedāvājumam kādā no ERGO birojiem vai pie sadarbības partneriem, ikviens varēs piedalīties 100 eiro vērtu “Neste” degvielas karšu izlozē.