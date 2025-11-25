Solana cenu prognoze 2025: kritiskais lūzuma punkts
Solana cena ir nokritusi gandrīz par 50% un testē svarīgu 3 gadu trendlīniju. ETF ieplūdes paliek pozitīvas, bet tirgus noskaņojums ir vājš
Solanas cenas prognoze: SOL balansē uz malas, kamēr ETF ieplūdes saglabājas pozitīvas - vai 3 gadu augšupejošais trends ir beidzies?
Solana līdz šim ir nokritusi par aptuveni 49% no lokālā maksimuma 17. septembrī. SOL pirmdien noslīdēja zem 130 dolāriem, kas labi parāda, cik risku neierosoša ir kļuvusi visā tirgus vidē. Dienas laikā tas sasniedza 134 dolārus, un šis līmenis faktiski ir pirmais pretestības punkts, kas Solanai jāuzlauž, lai vispār sāktos kāds reāls atkopšanās mēģinājums. Cenu kustība ir nekārtīga, nenoteikta un ļoti svārstīga.
Arī mazumtirdzniecības interese joprojām ir vāja. Fjūčeru atklātā interese ir ap 6,95 miljardiem dolāru - ievērojami zemāk nekā rekordaugstie 17,1 miljardi 19. septembrī. Kopš brīža, kad OI sasniedza maksimumu, cena iestrēgusi lejupslīdes kanālā bez īstas atlēciena. Arī ETF plūsmas rāda līdzīgu ainu. Bitcoin pagājušajā nedēļā redzēja 1,22 miljardu dolāru aizplūdi, Ethereum - ap 500 miljoniem. Tikmēr Solana piesaistīja 128,2 miljonus dolāru, bet XRP - 179,6 miljonus dolāru ieplūdes.
Solanas cenas prognoze: 3 gadu augšupeja ir beigusies?
SOL atrodas uz masīvas ilgtermiņa trendlīnijas, kas turas kopš 2022. gada beigām, un grafiks rāda, ka tā tiek atkārtoti testēta tieši šobrīd. Katrs iepriekšējais pieskāriens šim augšupejošajam atbalstam, kas atzīmēts ar bultiņām, izraisīja lielu atlēcienu, un katru reizi trendlīnija darbojās kā atspēriena punkts nākamajam kāpuma vilnim.
Pašreizējais retests notiek tieši pēc strauja nedēļas krituma, kas padara reakciju šajā zonā vēl nozīmīgāku. Ja SOL noturas šajā zonā un izspiežas atpakaļ virs vidējā diapazona, struktūra saglabājas augšupejoša, un nākamais lielais kustības mērķis varētu būt augšējā diapazona robežās - aptuveni 260 līdz 270 dolāri.
Taču, ja šī trendlīnija kādreiz tiks skaidri izsista uz nedēļas sveces aizvēršanas, tas visu ilgtermiņa struktūru pārvērstu riska režīmā. Pagalam gan, SOL atkal atrodas tieši tajā pašā vietā, kur pircēji vēsturiski ir agresīvi iesaistījušies.
Solanas investori varētu pāriet uz Bitcoin Hyper, lai iegūtu labāku APY
Kamēr Solana turas pie trīs gadu trendlīnijas un viss tirgus slīkst svārstīgumā, tirgotāji sāk pārvietoties uz projektiem, kas spēj augt arī tad, kad lielie Layer 1 piedzīvo grūtības. Bitcoin Hyper kļūst par vienu no spilgtākajiem piemēriem šajā kategorijā.
Bitcoin Hyper būvē ātru Bitcoin Layer 2, izmantojot Solana Virtual Machine, nodrošinot Solanai raksturīgo ātrumu un zemas komisijas, vienlaikus veicot norēķinus uz Bitcoin bāzes drošības. Tā ir tieši tā kombinācija, ko cilvēki meklē, tirgum pārslēdzoties uz drošākām, efektīvākām ekosistēmām.
Skaitļi to arī apliecina. Iepriekšpārdošanā jau savākti vairāk nekā 28,1 miljoni dolāru, kas ir iespaidīgi, ņemot vērā nestabilo tirgus noskaņojumu. Agrīnie "vaļi" aktīvi iepērkas, un stakinga atlīdzības joprojām ir stabilas - 41% APY, padarot to par vienu no spēcīgākajām ienesīguma iespējām Bitcoin ekosistēmā.
Secinājumi
Solana šobrīd atrodas kritiskā situācijā: cena ir gandrīz uz pusi zemāka nekā septembra maksimumā, tirgus noskaņojums ir ļoti risku neierosošs, un tehniskā struktūra svārstās tieši uz ilgtermiņa trendlīnijas, kas pēdējos trīs gadus ir kalpojusi kā galvenais atbalsts.
Ja šī zona noturēsies, Solana varētu saglabāt augšupejošo tendenci un pakāpeniski virzīties atpakaļ uz augstākiem līmeņiem, taču skaidrs trendlīnijas izsiens nedēļas griezumā pavērtu ceļu daudz dziļākai korekcijai. Neskatoties uz cenu vājumu, Solana joprojām piesaista pozitīvas ETF ieplūdes, taču mazumtirdzniecības aktivitāte un fjūčeru interese ir ievērojami sarukušas, kas liecina par piesardzīgu tirgus noskaņojumu.
Šajā vidē daļa investoru sāk meklēt alternatīvas ar labāku ienesīgumu un stabilāku potenciālu, un viens no ieguvējiem šobrīd ir Bitcoin Hyper - projekts, kas apvieno Solanas ātrumu ar Bitcoin drošību un piedāvā augstu stakinga atdevi laikā, kad lielās Layer 1 ķēdes pārdzīvo spiediena periodu.