Kādas “gudrās kastes” gaida Latvijas iedzīvotājus? “Omniva” tās uzstādīs jau 2026. gadā.
Omniva, vadošais sūtījumu piegādes loģistikas uzņēmums Baltijā, 2026.gada sākumā uzsāks kopienu pakomātu uzstādīšanu Latvijā. Nākamā gada sākumā plānots uzstādīt pirmās 20 iekārtas, kas sniegs iedzīvotājiem ērtākas un pieejamākas sūtījumu saņemšanas un nosūtīšanas iespējas. Līdz gada beigām uzstādīto iekārtu skaits ievērojami pieaugs.
Jaunie kopienu pakomāti ir daļa no uzņēmuma piecu gadu sadarbības ar tehnoloģiju uzņēmumu Jetbeep, kas ir uzsācis bezvadu pakomātu sērijveida ražošanu. Šīs kompaktās, ar baterijām darbināmās iekārtas darbojas neatkarīgi no elektrības un fiksēta interneta pieslēguma, ļaujot tās ātri un elastīgi izvietot dažādās vietās.
“Kopienu pakomāti ir nākamais solis ērtuma un pieejamības nodrošināšanā sūtījumu piegādē. Mēs redzam lielu potenciālu šiem risinājumiem, lai uzlabotu klientu pieredzi un nodrošinātu pakalpojumu pieejamību Latvijā. Šobrīd jau esam apzinājuši pirmās vietas, kur šie pakomāti tiks uzstādīti un aktīvi strādājam pie nākamajām potenciālajām uzstādīšanas vietām,” saka Omniva komandas līdere Latvijā Agnese Grīnberga
Omniva cieši sadarbojas un gaida priekšlikumus no pašvaldībām, vietējām kopienām un apsaimniekošanas biedrībām, lai noteiktu optimālās atrašanās vietas un nodrošinātu, ka jaunie pakomāti rada maksimālu vērtību.
Atšķirībā no tradicionālajiem pakomātiem, kuriem nepieciešama pastāvīga infrastruktūra un laikietilpīgs uzstādīšanas process, kopienu pakomāta ierīkošana aizņem vien aptuveni 15 minūtes, ja ir noslēgta vienošanās ar zemes īpašnieku.
Pakomāti izmēra ziņā ir kompakti un vienkārši uzstādāmi. Vienlaikus tie nodrošina tādu pašu uzticamu servisu kā standarta pakomāti – klients saņem paziņojumu ar kodu, kuru izmanto, lai atvērtu nodalījumu un droši saņemtu savu sūtījumu. Tāpat no šiem pakomātiem būs iespējams arī nosūtīt sūtījumus, kas reģistrēti Omniva e-pašapkalpošanās platformā.
Kopienu pakomāti tiks uzstādīti ciematu centros, daudzdzīvokļu māju masīvos, pie autobusu pieturām, degvielas uzpildes stacijās un citās cilvēkiem ērtās vietās. “Šie pakomāti ir īpaši vērtīgi mazpilsētās un lauku reģionos, kur piekļuve piegādes pakalpojumiem bieži vien ir ierobežota. Ar šo risinājumu mēs paplašinām modernās loģistikas infrastruktūru un nodrošinām tās pieejamību kopienām, kas līdz šim ir bijušas mazāk apkalpotas,” uzsver Martti Kuldma, Omniva Grupas vadītājs.
Kopumā Omniva ir uzsākusi kopienu pakomātu tīkla paplašināšanu visā Baltijā.