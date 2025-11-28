Kad 4 kļūst par 14. Braucam ar jaunāko KIA elektromobili EV4
KIA elektromobiļus modeļus apzīmē ar burtiem EV un kārtas skaitli. Šoreiz TV Autoziņas brauc ar jaunāko KIA EV4. 150 kW elektromotors, priekšējā piedziņa un divu kapacitāšu baterijas ir tādas pašas kā EV3.
Taču EV4 ir zemāks, tādējādi atvadoties no mazliet apnikušā krosovera formāta. Riteņu bāze ir par 14 cm garāka, un lielākais ieguvums ir vairāk vietas salona aizmugurē. Un tad vēl spilgtais dizains, kam nelīdzinās nekas KIA elektrisko delikatešu ēdienkartē. Aizraujošās dizaina kaprīzes daļēji skaidrojamas ar to, ka KIA EV4 pieejama vēl viena - fāstbeka virsbūve.
No vadītāja vietas EV4 un EV3 gan šķiet vienādi kā divas ūdens lāses - dažāda pelēkuma plastmasas un savienoti ekrāni. Aizmugurē vietas kājām ir vairāk nekā EV3, bet grīda baterijas dēļ arvien ir augsta, bet sēdeklis zems, tāpēc garākā gabalā tas nedaudz nogurdina. Pie stūres priecē gan pati stūres forma, gan tieši zem īkšķiem izvietotie taustiņi, un daudz fizisko pogu panelī. Skaļums regulējas ar stilīgu rullīti pašā vidū, klimatam ir elegantas sudrabkrāsas sviras, bet nedaudz augstāk Kia iestrādājis tā sauktos slēptos taustiņus, kas saplūst ar apdari.
Palielinātu izmēru dēļ EV4 vajadzētu būt gausākam par EV3, tomēr tā nav. Paātrinājums ir identisks, bet stūre pat asāka nekā EV3. Vienlaikus elektromobilis ir kluss un garākas riteņu bāzes dēļ arī salīdzinoši līgans. No praktiskā viedokļa gribētos lielāku bagāžnieku, un sēdēt mazliet zemāk.
Tā kā EV4 ir lielāks un it kā šikāks par EV3, tas maksā kādus 2000 eiro dārgāk, no 42 000 eiro. Ņemot vērā ieguvumus, cenas pieaugums nebūt nav liels. Ar 96% baterijas atlikumu sniedzamība ir 536 km, tātad labā laikā EV4 patiesi var nobraukt tuvu solītajiem 600 kilometriem. Tā ir arī atbilde, kāpēc EV4 nav jaudīgāks un ar 4x4 piedziņu. Abos gadījumos sniedzamība būtu mazāka. Lielo sniedzamību gan iespējams panākt ar lielāko 82 kWh bateriju. Tāds KIA EV4 maksā sākot ar 46 000 eiro.