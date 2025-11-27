Tagad - oficiāli. Honda Absolut Auto Rīga jaunā autocentra atklāšana
Nu jau vairāk nekā pusgadu Honda jaunās mājas atrodas Skanstes ielā. Iekārtojot jauno Absolut Auto RĪGA autocentru, gan bija piemirsies sarīkot oficiālu tā atklāšanu, un šī mazā aizkavēšanās tika novērsta.
Atklāšanas ceremonijā piedalījās ne tikai Honda dīlera un importētāja pārstāvji, bet arī Japānas vēstnieks Latvijā viņa ekselence Kensuke Jošida, kā arī milzums viesu un sadarbības partneru, tostarp basketbola komanda Rīgas Zeļļi.
“Esam ārkārtīgi pacilāti atklājot jaunās Honda mājas pašā Rīgas centrā,” atklāšanā atzina Honda importētāja NCG Import Baltic izpilddirektors Tenu Vahtels (Tõnu Vahtel),” Tās ir skaistas, te ir labākais personāls Latvijā, un Honda tam ļoti uzticas.” Jaunais Honda centrs Rīgā apvieno Honda automobiļu salonu, Honda Marine un Honda Power produktu ekspozīciju, kā arī modernu servisa centru un klientu apkalpošanas zonu. Raivis Ansviesulis, SIA Absolut Auto RIGA valdes loceklis: “Hondas zīmols mūsu rokās nonācis kā jauns produkts. Tas pārsteidz ar to, cik ir uzticams un salīdzinoši vienkāršs.”
“Mūsuprāt tā ir ļoti laba koncepcija,” piekrīt Vahtels,”To nav vienkārši uzturēt, tāpēc ka produktu profili ir ļoti atšķirīgi. Bet kopumā esmu pārliecināts, ka tā ir labākā Honda produktu koncepcija, kādu varam panākt Rīgā.”
“Drīzumā ienāks jauna Honda automašīnu modeļu līnija,” TV Autoziņām atklāja Vahtels. “Tiks uzlabots arī pašreizējais modeļu sastāvs. Jauni produkti parādīsies arī Honda Marine un Honda Power sadaļās. Mums būs arī jauns Honda zāles plāvējs robots. Mums gaidāmi daudzi jaunumi, tāpēc šī jaunā ēka mums ļoti atbilst.
“Ražotājs apsolījis pieslēgties gan cenu politikā, gan produktu daudzveidībā,” apstiprina Ansviesulis. “Mūsu interesēs ir izveidot servisa centru pa visu Latviju. Neskatoties uz to, ka Rīgā šī pagaidām ir vienīgā vieta kur iegādāties Honda automašīnas, mēs vēlamies lai cilvēks Latgalē un citur varētu saremontēt automašīnu neskrienot pāri pus Latvijai.” Līdz ar jaunā centra atklāšanu atklāta arī jauna mājaslapa www.hondacentrsriga.lv, kas piedāvā ērtu piekļuvi Honda produktiem un pakalpojumiem.