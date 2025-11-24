Pasākums “Satiec Ogres novada uzņēmēju!” pulcē vietējos uzņēmējus, amatniekus un ražotājus
15. novembrī Ogrē, Brīvības ielas skvērā, norisinājās Ogres novada uzņēmēju diena “Satiec Ogres novada uzņēmēju!”, kas valsts svētku nedēļā vienoja vietējos ražotājus, amatniekus un uzņēmējus, izceļot un godinot novada uzņēmējdarbības daudzveidību.
Kā ziņo Ogres novada pašvaldība, pasākumā valdīja silta, radoša, iedvesmojoša gaisotne — to radīja vairāk nekā 40 dalībnieku. Viesi nesteidzīgi iepazina novadnieku piedāvājumu, sarunājās ar uzņēmējiem, nobaudīja mājražotāju gardumus un apskatīja amatnieku darbus. Dalībnieku mērķis — dalīties pieredzē, parādīt paveikto, stiprināt saikni ar Ogres novada kopienu.
Klāt ar informatīvu stendu bija arī Ogres novada uzņēmēju biedrība. Tās pārstāvji skaidroja biedrības darbību, aktuālos jautājumus un sadarbības iespējas, aicinot uzņēmējus iesaistīties kopienas iniciatīvās, lai kopā veidotu jaunus projektus un stiprinātu uzņēmējdarbības vidi novadā.
Pasākuma iecere — stiprināt uzņēmējdarbības vidi, veicināt sadarbību, popularizēt vietējos uzņēmumus — tika īstenota ar nepārprotamu saukli: “Atbalstām savējos!” Valsts svētku laikā jo īpaši svarīgi izcelt vietējo uzņēmēju devumu novada attīstībā un labklājībā.
Pašvaldība pauž pateicību uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem un iedzīvotājiem par atsaucību un atbalstu. Šādas tikšanās vieno kopienu, iedvesmo jauniem sadarbības tīklojumiem un virza tālāku uzņēmējdarbības izaugsmi novadā.