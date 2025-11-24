Sākas INDEXO brīvprātīgais DelfinGroup akciju atpirkšanas piedāvājums un parakstīšanās INDEXO jaunajām akcijām
Šodien, pulksten 10:00 sākas IPAS INDEXO, kas ir mātes uzņēmums INDEXO finanšu pakalpojumu grupai, brīvprātīgais AS DelfinGroup akciju atpirkšanas piedāvājums, kas ilgs līdz 8. decembra plkst. 15:30.
INDEXO piedāvājuma mērķis ir iegūt vairākumu DelfinGroup kapitālā un izveidot vadošo vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupu, realizējot sinerģijas iespējas, ko sniegtu abu finanšu grupu sadarbība.
Līdztekus no šodienas, 24. novembra, līdz 5. decembrim INDEXO īsteno arī publisko kapitāla piesaisti, emitējot jaunas akcijas. INDEXO plāno piesaistīt līdz 7,5 miljoniem eiro, jaunās emisijas akcijas cena ir 10,15 eiro. Piesaistītais kapitāls tiks izmantots DelfinGroup akciju atpirkšanas piedāvājuma īstenošanai, kā arī INDEXO Bankas tālākai attīstībai, tostarp INDEXO Bankas kreditēšanas apjomu audzēšanai. Iecerēts, ka šī ir viena no pēdējām publiskajām kapitāla piesaistēm, un nākotnē INDEXO izaugsmi finansēs no peļņas.
DelfinGroup brīvprātīgā akciju atpirkuma darījuma ietvaros DelfinGroup akcionāriem tiks piedāvāts apmainīt 7.3 AS DelfinGroup akcijas pret vienu IPAS INDEXO akciju. Kā otra iespēja DelfinGoroup akcionāriem tiks piedāvāts pārdot savas DelfinGroup akcijas par cenu 1.30 EUR par 1 akciju, ievērojot prospekta nosacījumus. Pastāv arī trešā iespēja – paturēt savas esošās DelfinGroup akcijas un turpināt piedalīties DelfinGroup attīstībā. INDEXO vērš uzmanību, ka piedāvājuma sākuma un beigu laiki var atšķirties atkarībā no akcionāra izvēlētā vērtspapīru brokera.
“Šis ir pirmais šāda mēroga brīvprātīgais akciju atpirkuma darījums Latvijas kapitāla tirgū, kura rezultātā mēs vēlamies palielināt abu grupu vērtību, savienojot abu uzņēmumu grupu spēcīgās puses un savstarpēji papildinošus darbības virzienus. INDEXO ir spēcīgas pozīcijas pensiju tirgū un strauji augoša INDEXO Banka, bet DelfinGroup ir veiksmīgs patēriņa kreditēšanas bizness ar plašu filiāļu tīklu. Mēs aicinām DelfinGroup akcionārus izvēlēties par labu akciju apmaiņai un pievienoties INDEXO akcionāru lokam un turpmāk jau kopīgiem spēkiem vairot uzņēmuma vērtību,” saka Henrik Karmo, IPAS INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO dibinātājiem.
INDEXO jau ir saņēmis apņemšanās no lielākajiem DelfinGroup akcionāriem apmainīt kopumā 62% DelfinGroup akciju pret INDEXO akcijām, kas sniedz pārliecību, ka darījums tiks veiksmīgi īstenots. Pēc brīvprātīgā akciju atpirkuma piedāvājuma sekos obligātais atpirkuma piedāvājums, un INDEXO jau ir nodrošinājis finansējumu akciju atpirkumu darījumiem.
“Mēs redzam nozīmīgas sinerģiju iespējas gan produktu portfeļa attīstībā, gan mārketingā, gan finansējuma piesaistē. Darījums abām pusēm dos arī skaidrus finanšu ieguvumus. Proti, iegūstot vairākumu AS DelfinGroup, INDEXO saņemtu pastāvīgu dividenžu plūsmu, kas ļautu straujāk attīstīt AS INDEXO Bankas izaugsmi, ieguldot peļņu kreditēšanā un attīstībā. Tikmēr DelfinGroup būs piekļuve būtiski lētākam finansējumam, kas ne tikai stiprinātu uzņēmuma finanšu rādītājus, bet arī pavērtu jaunas izaugsmes iespējas,” saka Valdis Siksnis, AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO dibinātājiem.
Lai iesniegtu rīkojumu par DelfinGroup akciju apmaiņu vai pārdošanu, akcionāram jādodas uz to internetbanku, kurā tiek turētas DelfinGroup akcijas un no aktuālo piedāvājumu saraksta jāizvēlas atbilstošais rīkojums – par akciju apmaiņu vai pārdošanu. Savukārt, lai parakstītos INDEXO jaunajai akciju emisijai, jādodas uz internetbanku, kur atvērts ieguldījumu vai vērtspapīru konts un jāiesniedz rīkojums par IPAS INDEXO jaunās emisijas akciju ar ISIN kodu LV0000107860 iegādi. Detalizēta instrukcija atrodama INDEXO mājaslapā.
Paredzams, ka Brīvprātīgā DelfinGroup akciju atpirkuma piedāvājuma rezultātu paziņošana notiks 10. decembrī un norēķini tiks veikti 15. decembrī. Savukārt, INDEXO jaunās akciju emisijas rezultātu paziņošana notiks 8. decembrī un norēķini tiks veikti 10. decembrī.
Rīt, 25. novembrī, plkst. 10.00 latviešu valodā un plkst. 14.00 angļu valodā notiks tiešsaistes vebināri, kuros INDEXO iepazīstinās ar INDEXO 2025. gada 3. ceturkšņa rezultātiem, piedāvājumu DelfinGroup un INDEXO akcionāriem, kā arī stāstīs par jaunās INDEXO akciju emisijas piedāvājumu. Vebināros piedalīsies gan INDEXO, gan DelfinGroup vadības pārstāvji.
Lai emitētu akcijas, ko IPAS INDEXO piedāvā apmainīt pret DelfinGroup akcijām, ir sagatavots Atbrīvojuma no pienākuma publicēt prospektu dokuments, kas apraksta plānoto darījumu un tā ietekmi. Atbrīvojuma dokuments ir publicēts INDEXO mājaslapā.
IPAS INDEXO akciju publiskās emisijas prospekts (kas sastāv no Vērtspapīru apraksta un kopsavilkums, kā arī Universālā Reģistrācijas dokumenta 2. papildinājuma) ir publicēts INDEXO mājaslapā.
Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, IPAS VAIRO, kā arī INDEXO Banku.
INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,56 miljardu eiro apmērā uztic gandrīz 158 tūkstoši klientu.
INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 46 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 63 miljoni eiro un 45 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 7100 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus.