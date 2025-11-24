“Bite Latvija”: Latvijas uzņēmumi strauji digitalizējas - līderos tirdzniecība, ražošana un izglītība
Latvijas uzņēmumu pieprasījums pēc informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumiem šogad turpina pieaugt, īpaši mazumtirdzniecības, nekustamo īpašumu, ražošanas un izglītības nozarēs, liecina elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” dati. Šogad īpaši izceļas pārtikas ražošanas nozare, kur pieprasījums audzis par 61 %, salīdzinot ar pērno gadu.
Kā norāda “Bite Latvija” platjoslas un IKT infrastruktūras direktors Dmitrijs Ņikitins, to galvenokārt veicina uzņēmumu vēlme paaugstināt kiberdrošību, darba procesu efektivitāti un datu pārvaldības kvalitāti.
Kopumā vispieprasītākie IKT pakalpojumi šobrīd ir tīkla un savienojamības risinājumi, tīkla drošības iekārtu noma un iekārtu administrēšana – tie kopā veido aptuveni 73 % no kopējā pakalpojumu apjoma. Turklāt tīkla drošības iekārtu noma pēdējo trīs gadu laikā pieaugusi par 200 %, kas apliecina augošu uzņēmumu aktivitāti kiberdrošības risinājumu ieviešanā.
“Ražošanas nozare šobrīd ir viena no redzamākajām digitalizācijas līderēm,” skaidro Dmitrijs Ņikitins. “Uzņēmumi arvien biežāk ievieš automatizācijas un attālinātas kontroles risinājumus, kas palīdz samazināt izmaksas un nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu. Īpaši izceļas pārtikas ražotāji, kur pieprasījums pēc IKT risinājumiem pieaudzis par 61 %, kas liecina par strauju pāreju uz digitāli pārvaldītām iekārtām un ražošanas uzraudzību reāllaikā – tas kļūst par ikdienas standartu modernajās rūpnīcās.”
Savukārt izglītības sektorā pieprasījums pēc IKT risinājumiem audzis par 19 %, attīstot e-mācību vidi un datu drošības risinājumus. Pieaug arī tehnoloģiju nozīme apsardzes un izmeklēšanas pakalpojumu jomā, kur IKT risinājumu izmantošana palielinājusies par 23 %. Augsta dinamika vērojama arī tirdzniecības un pakalpojumu sektoros – mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas šobrīd veido 26 % no visiem IKT pakalpojumu lietotājiem, aktīvi digitalizē krājumu uzskaiti, loģistiku un klientu datu pārvaldību.
D. Ņikitins papildina, ka digitalizācija vairs nav tikai lielu uzņēmumu dienaskārtībā – arvien aktīvāk tajā iesaistās arī vidējie un mazie tirgus dalībnieki, īpaši tie, kuru darbība balstās uz tiešu klientu apkalpošanu. Piemēram, mazumtirdzniecībā tas nozīmē stabilu un centralizētu datu pārvaldību – no kases sistēmām un noliktavas uzskaites līdz tiešsaistes norēķiniem un drošības sistēmām. Arvien vairāk uzņēmumu apzinās, ka uzticams internets, droša tīkla infrastruktūra un ātra reaģēšana kļūst par neatņemamu biznesa konkurētspējas sastāvdaļu.
“Mūsu ikdienas darbā tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme – tās nodrošina gan ražošanas procesu nepārtrauktību, gan tirdzniecības vietu darbību visā Latvijā. Katras kases sistēmas droša darbība ir būtiska, tāpēc mums svarīgi, lai interneta pieslēgums būtu stabils un tīkla iekārtas tirdzniecības vietās – centralizēti pārvaldāms. Sadarbībā ar Biti tika izstrādāti risinājumi – tīkla pārvaldība, ugunsmūri, drošības sistēmas un virtuālā privātā servera noma. Pateicoties tam mēs varam attālināti uzraudzīt un pārvaldīt visu veikalu tīklu. Ja kāda iekārta iziet no ierindas, problēmu iespējams nekavējoties pamanīt un novērst, neradot būtiskus traucējumus klientu apkalpošanā. Gan birojos, gan tirdzniecības vietās mums ir pamata un rezerves interneta pieslēgumi, kā arī mobilie un balss sakaru pakalpojumus, kas kopā veido uzticamu infrastruktūru ar augstu kiberdrošības līmeni, palīdzot mums nodrošināt uzņēmuma nepārtrauktu darbību,” stāsta Andrejs Ždans, SIA “Forevers” īpašnieks.
Kopumā IKT risinājumu izmantošana visstraujāk aug nozarēs ar intensīvu datu apriti un mākoņpakalpojumos balstītiem procesiem. Attīstoties viedo ierīču daudzveidībai un pielietojumam, kā arī samazinoties to cenām, arvien vairāk uzņēmēju apsver iespēju automatizēt, uzlabot vai ieviest jaunus procesus.
“Citiem vārdiem sakot, redzam iezīmes pārejai no “reaģējošas” uzvedības uz proaktīvu domāšanu – organizācijas vairs negaida problēmas, bet savlaicīgi ievieš risinājumus, kas palīdz novērst riskus, nodrošināt darbības nepārtrauktību un drošību. To īpaši veicina klientu pieredzes un datu drošības faktors – uzņēmumi apzinās, ka viens drošības incidents var būtiski ietekmēt reputāciju un uzticību,” secina D. Ņikitins.