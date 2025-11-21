Zināmi “Latgales Tūrisma gada balvas 2025” pretendenti
2025. gadā Latgales tūrisma Gada balvas tiks pasniegtas jau desmito reizi pēc kārtas. Šoreiz ir saņemti 52 pretendentu pieteikumi no visa Latgales reģiona.
Latgales Tūrisma konference un Gada balvu pasniegšana ir ikgadējs tūrisma profesionāļu notikums ar mērķi diskutēt par nozarei aktuāliem jautājumiem, veicināt ilgtspējīgu un sabalansētu tūrisma nozares attīstību, pateikties izciliem reģiona tūrisma nozares profesionāļiem, kā arī izcelt nozīmīgus reģiona tūrisma nozares projektus un notikumus. Šoreiz gada balvu pasniegšana notiks 12. decembrī Latgales vēstniecībā “Gors” Rēzeknē jau desmito reizi pēc kārtas.
Kā ik gadu, pieteikt pretendentus “Latgales Tūrisma gada balvai” varēja gan uzņēmums, gan privātpersona, pašvaldība, biedrības u.c., šogad kopā saņemti 52 pretendentu pieteikumi no visa Latgales reģiona. Gada balvai ir deviņas nominācijas, divās no tām atsevišķi tiek izdalīts privātais un pašvaldību sektors, tā izvairoties no nevienlīdzīgas konkurences.
Šī gada “Latgales Tūrisma gada balvas” pretendentu saraksts pieteikumu iesniegšanas secībā:
TŪRISMA PROFESIONĀLIS (pasniedz Latgales reģiona Tūrisma pārvaldības organizāciju darbiniekam vai individuālajam komersantam (gidam, žurnālistam, blogerim/vlogerim u.c.)
- Artūrs Fišers
- Pāvels Kazaķevičs
- Dzintars Dvinskis
- Māris Čačka
- PPRetrospekceja (Ričards Benislavskis un Edijs Strušels)
- Aleksandrs Lubāns “Kroma kolna brūoliste”
LABĀKĀ TŪRISTU MĪTNE PILSĒTĀ
- Naktsmītne "Old Believers Apartment" Rēzeknē
- Viesnīca "Park Hotel LATGOLA"
- Biplan Hotel Apartamenti
- Bastion Hostelis
LABĀKĀ TŪRISTU MĪTNE LAUKOS
- Sventes Muiža/ Elvīra Korņeva
- Sunset Village
- Brīvdienu māja "Laimes taure" / Olga Mureviča
- Viesu māja Zaļā sala / Rita un Viktors Tēraudi
- Viesu māja "Stikāni" / Dace Stikāne
- Viesu nams "Gariesili"
- Brīvdienu kotedžas "Meža ielokā"
- Atpūtas vieta “Ežezers”
LABĀKAIS JAUNAIS PRIVĀTAIS TŪRISMA OBJEKTS (PASNIEDZ TŪRISMA OBJEKTAM, KURŠ IR IZVEIDOTS PĒDĒJO DIVU GADU LAIKĀ)
- Teltis Liepās/Guntis Koņiševskis
- Ģimenes Izklaides centrs "ROLX"
- Sventes lavandas/ saimniece Signija Zizlāne
- DRider-kartingu noma
- SIA “Safīra L”/ Lienīte Litavniece
- Rūķu māja "Hribti", Aldis Straubergs
- “Kadiķūgas” radošā mākslas telpa un brīvdienu māja
- Apple Manor and Garden Complex / Silajāņu muiža
- Dricānu katoļu baznīca. Izstāde draudzes mājā – Viņi kalpoja Dricānos/Diāna Saksone
LABĀKAIS JAUNAIS PAŠVALDĪBAS TŪRISMA OBJEKTS (PASNIEDZ TŪRISMA OBJEKTAM, KURŠ IR IZVEIDOTS PĒDĒJO DIVU GADU LAIKĀ)
- Multimediju zāle "Daugavpils kino"
- Lūznavas muižas 10 gades ekspozīcija "Kerbedza kabinets"
- Kārsavas Kultūrvēstures centrs “Līču mājas”
LABĀKAIS PRIVĀTAIS TŪRISMA OBJEKTS (PASNIEDZ KVALITĀTI PIERĀDĪJUŠAM TŪRISMA OBJEKTAM NEATKARĪGI NO TĀ IZVEIDES GADA)
- Mežinieku mājas/ Mārīte Mežiniece
- Viesu nams "Baltiņi" Horhe Antonio
- Vigils-Eskalera Uerta
- Aktīvā atpūta uz ūdens "Restime"
- "Brīvvalsts dārgumu nams" Rēzeknē
- Atpūtas komplekss "Dzerkaļi"
- Viesu nams "Karina Home"
- "Abrenes istabas" / Dzintars Dvinskis
LABĀKAIS PAŠVALDĪBAS TŪRISMA OBJEKTS (PASNIEDZ KVALITĀTI PIERĀDĪJUŠAM TŪRISMA OBJEKTAM NEATKARĪGI NO TĀ IZVEIDES GADA)
- Latgales vēstniecība “Gors”
- Rēzeknes ezera parks
- Daugavpils Cietoksnis
- Kārsavas kultūrvēstures centrs "Līču mājas"
- Muzejs “Andrupenes lauku sēta”
GADA AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS/UZŅĒMĒJS
- Keramikas darbnīca "Pīterkolns" (“Pīterkolns Pottery”)
- Vīna fabrika "Pakalni"
- Z/S Kurmīši
- Amatnieks Valdis Grebežs
- Ditton SIA / Zaļais tirgus
- Energohelp SIA / "Gosha by Testo Bakery"
- Rožleju vīna darītava /Santa un Vilmārs Ostaši
- SIA "Revima", mājražotājs "Līvānu ķiploks"
- Serumnīca "Dzīvie"
- Bencha muude/ Gunita Mūrniece-Krišāne.