Pārtikas cenas Latvijā ir pieaugušas straujāk nekā citur.
Bizness un ekonomika
Šodien 15:17
Eksperts: kad pasaulē pārtikas cenas samazinājās, pie mums palika augstā līmenī. Un tas ir vēsturiski unikāls moments
Runājot par straujo pārtikas cenu pieaugumu, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste TV24 raidījumā “Naudas cena” atzīst: “Tas ir kaut kas īpatnējs mūsu Baltijas tirgū, jo pārtikas cenas mums ir pieaugušas straujāk nekā citur.”
Rutkaste skaidro, ka tad, kad notika Krievijas iebrukums Ukrainā un strauji pieauga pārtikas cenas, tas bija normāli. “Mūsu cenas vienmer ir gājušas līdzi pasaules cenām, bet tad, kad pasaulē šīs cenas koriģējās un samazinājās, mums tās palika tādā augstā līmenī. Un tas ir vēsturiski unikāls moments, jo iepriekš, kad pasaulē cenas gāja uz leju, arī pie mums tās gāja uz leju.”
Jautāts, kāpēc tā nenotika arī šoreiz, Rutkaste prāto, ka tas varētu būt skaidrojams ar apstākli, ka tirgus bija tāds, ka varēja noturēt cenas, turklāt patērētajs jau bija pieradis pie augstā cenu līmeņa. Un viņu vedinot domāt par to, ka tirgū konkurence nav tik sīva, cik tai vajadzētu būt.