Vissezonas riepas: par un pret, un uz kādiem zīmoliem vērts skatīties?
Vai viens riepu komplekts tiešām var būt piemērots gan svelmainai jūlija dienai, gan sniegotam janvāra rītam? Atbilde uz šo jautājumu nekad nav viennozīmīga, turklāt mūžsenais teiciens vēsta: "Ja kaut kas der visam, tas neder nekam." Tomēr vissezonas riepas kļūst arvien populārākās, tāpēc šajā rakstā meklēsim atbildes, kādi ir to plusi un mīnusi, un kādus modeļus vērts iegādāties!
Ātrais vissezonas riepu izvērtējums: priekšrocības un trūkumi
Pirms apskatām konkrētus vissezonas riepu modeļus, sāksim ar lakonisku plusu un mīnusu izvērtējumu, lai saprastu, vai šis riepu tips vispār ir piemērots tavam dzīvesveidam.
Vissezonas riepu plusi:
- Īstermiņa ietaupījums – tev nav jāpērk divi riepu komplekti, kas ir īpaši izdevīgi, ja nupat esi iegādājies auto, kuram ir savu laiku nokalpojušas, lietotas ziemas riepas, un nevēlies tērēt naudu gan tagad, gan pavasarī. Ilgtermiņā gan divi riepu komplekti būs izdevīgāki;
- Nav jādodas uz riepu servisu 2x gadā – pavasarī un rudenī, kad citi brauc uz riepu servisu, tev par to nevajadzēs uztraukties;
- Laikapstākļi nepārsteigs nesagatavotu – pēkšņs sniegs un sals rudenī vai pavasarī neradīs galvassāpes, jo tavam auto jau būs visām sezonām piemērotas riepas;
- Nav jāmeklē vieta otram riepu komplektam – riepas jāuzglabā atbilstošos apstākļos, turklāt tās aizņem visai daudz vietas, kas ir īpaši aktuāls temats dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.
Vissezonas riepu mīnusi:
- Kompromiss drošībā un komfortā – vissezonas riepas ziemā nespēs nodrošināt tikpat drošu un patīkamu pārvietošanos kā kvalitatīvas ziemas riepas, savukārt vasarā pārākas būs vasaras riepas;
- Ātrāks nodilums siltā laikā – ņemot vērā, ka vissezonas riepām ir mīkstāks gumijas sastāvs, vasarā tās ātrāk nodils;
- Slikta vadāmība izaicinošos apstākļos – kad ceļu klāj kārtīga sniega sega vai ledus, vissezonas riepas ievērojami atpaliek no ziemas riepām. Šādos apstākļos automašīnu ar vissezonas riepām vajadzētu atstāt mājās.
4 populāru vissezonas riepu modeļu apskats
Lai palīdzētu orientēties plašajā vissezonas riepu piedāvājumā, apskatīsim 4 konkrētus modeļus, kurus vari iegādāties Riepu garāžas internetveikalā Riepugaraza.lv.
1. modelis: iLink Multimach A/S
iLInk, līdzīgi kā citi budžeta klases ražotāji, savām vissezonas riepām izmanot faktiski to pašu gumijas sastāvu, ko ziemas riepās. Līdz ar to šī ražotāja vissezonas riepas (tostarp iLink Multimach A/S modelis ar virzienveida protektoru) ziemā uzrāda labu sniegumu, pat salīdzinot ar Premium zīmolu produkciju.
Kā tas iespējams? Jo Premium riepu ražotāji lielākas pūles velta, lai atrastu pēc iespējas labāku balansu starp vasaras un ziemas riepām. Tas gan nozīmē, ka šādas budžeta klases vissezonas riepas ir vājākas siltos un slapjos apstākļos, taču tie parasti nav tik izaicinoši kā ziemā.
2. modelis: Sailun Atrezzo 4Seasons
Sailun pēdējos gados ir pierādījis sevi kā viens no uzticamākajiem Ķīnas zīmoliem, kas strauji tuvojas vidējās klases līmenim. Par tā kvalitāti runā fakts, ka Sailun ir 1. riepu ražotājs no Ķīnas, kas saņēmis prestižo Vācijas TÜV SÜD sertifikāciju.
Salīdzinot ar iLink Multimach A/S, Sailun Atrezzo 4Seasons piedāvā sabalansētāku sniegumu – par optimālu veiktspēju uz sausa ceļa rūpējas malu bloku raksts un novietojums, bet slapjā laikā un sniegā palīdz Zig-zag formas lameles un bloki, kā arī asimetriskais protektors.
3. modelis: Laufenn G Fit 4S LH71
Laufenn ir Hankook meitas uzņēmums, un tas ir jūtams katrā riepas kvadrātcentimetrā. Laufenn riepas bieži ir iepriekšējo sezonu Hankook modeļi, kas jau pārbaudīti praksē vairāku gadu garumā. Zīmola vissezonas riepas ir ļoti līdzīgas tā Eiropas tipa ziemas riepu modeļiem. Laufenn G Fit 4S LH71, pateicoties īpašam gumijas sastāvam un platākām ūdens novadīšanas rievām, vislabāk uzvedas uz slapja asfalta, taču arī to veiktspēja uz sausa ceļa vai sniega ir optimāla.
4. modelis: Nokian Seasonproof 2
Nokian galvenā specializācija ir jaunas ziemas riepas, kuru DNS ir aukstums, ledus un sniegs. Tāpēc loģiski, ka arī Nokian vissezonas riepas ir ar izteikti labu veiktspēju gada aukstajos mēnešos. Atšķirībā no daudziem Centrāleiropai paredzētiem modeļiem, kas būtībā ir vasaras riepas ar opciju braukt arī maigā ziemā, Nokian vissezonas produkciju vairāk var raksturot kā ziemas riepas, kas nepievils vasaras mēnešos. Izņēmums nav arī Nokian Seasonproof 2 modelis, kas saņēmis prestižo TÜV SÜD Premium Tire Mark novērtējumu.
Alternatīva vissezonas riepām: cietā sastāva jaunas ziemas riepas
Tā vietā, lai pirktu vissezonas riepas, vari izvēlēties cietāka sastāva jeb Eiropas tipa ziemas riepas un braukt ar tām visu gadu. Vasarā tās būs nedaudz vājākas un dils ātrāk par vissezonas riepām, bet izaicinošākajā laikā (ziemā) nodrošinās vajadzīgo drošību un komfortu.
Tava ikdiena paiet pilsētas sastrēgumos un tu neplāno iekarot piesnigušus lauku ceļus, kuros citi autovadītāji mēdz izmantot pat ziemas riepas ar radzēm? Īpaši skarbos apstākļos esi gatavs personīgo auto nomainīt pret taksi vai sabiedrisko transportu? Tad vissezonas riepas var būt optimāla izvēle. Neatkarīgi no tā, kādas riepas esi nolēmis iegādāties, meklē tās Riepu garāžā – tur tevi gaida plašs sortiments un draudzīgas cenas, kā arī bezmaksas piegāde visā Latvijā!