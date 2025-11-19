Tehnoloģiju magnāts Pīters Tīls pārdevis visas savas akcijas uzņēmumā "Nvidia"
Laikā, kad arvien biežāk izskan brīdinājumi par mākslīgā intelekta (MI) burbuli akciju tirgos, visas savas akcijas MI mikroshēmu ražošanas uzņēmumā "Nvidia" pārdevis tehnoloģiju magnāts Pīters Tīls.
Uzņēmuma, kurš tiek uzskatīts par MI jomas "superzvaigzni", vērtība oktobrī tika lēsta 5 triljonu dolāru [4,32 triljoni eiro] apmērā, bet 18. novembrī, pēc ceturkšņa datu publicēšanas, tā vērtība nokritās līdz 4,41 triljonu dolāru [3,81 triljons eiro].
Tīla fonds "Thuel Macro LLC" pārdeva 537742 sev piederošās akcijas, kuru vērtība varētu būt vairāki simti miljonu dolāru, norāda uzņēmums "Reuters", atsaucoties uz fonda veidlapu, kas iesniegta ASV Vērtspapīru un biržu komisijā. Miljardieris jau iepriekš vairākkārt paudis bažas par to, ka MI tirgus ir pārvērtēts. Tikmēr vairāki eksperti uzsver, ka pat burbuļa gadījumā pieprasījums pēc "Nvidia" mikroshēmām varētu saglabāties liels, jo tās pasūta tādi tehnoloģiju giganti kā "Microsoft", kas iegulda miljardus datu centru izveidē.
Jāpiemin, ka Tīls nav vienīgais investors, kurš nesen ir atbrīvojies no sava mākslīgā intelekta akciju portfeļa. Arī japāņu "Softbank" izpilddirektors Masajoši Sons ir pārdevis savas "Nvidia" akcijas. Tomēr pēc tam viņš ieguldīja līdzekļus citā MI uzņēmumā - "OpenAI".