Tirgotāju asociācijas prezidents: cilvēki redz, kuriem produktiem cena kāpj, bet aizmirst - kuriem tā ir kritusies
Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs "TV24" norāda, ka daudzi ievēro un satraucas par to, ka cenas atsevišķiem produktiem pieaug, tomēr to, ka vairākiem produktiem cenas samazinās - pamana vien retais.
"Ja mēs apskatāmies, kam šogad cena ir pieaugusi, pārdzīvo visi, kas pērk desu, griķus, vistu, mannu, makaronus, miltus, bumbierus, banānus, zirņus, kafiju, dažādas eļļas, bet tie, kas pērk biezpienu, kefīru, krējumu, sviestu, olas, sieru, maizi, pārslas, cukuru, kartupeļus, šampinjonus un vēl virkni citu produktu, var priecāties," uzskaita Danusēvičs. "Tā ir tā psiholoģija, ka mēs visu laiku redzam, kur cena kāpj, bet aizmirstam - kur tā ir kritusies," viņš piebilst.
Tāpat viņš uzsver, ka cenu grozs ir fiksēts pamatcenā, līdz ar to, ja iedzīvotāji iegādājas atlaižu produktus, tad tie būs lētāki nekā tie, kas šobrīd ir nofiksēti cenu grozā. Runājot par Ziemassvētkiem, Danusēvičs norāda, ka "uz svētkiem tirgotāji centīsies, lai tie produkti, kas šobrīd varbūt kļuvuši dārgāki, piemēram, banāni, būtu lētāki". "Līdz ar to varēsim iepriecināt sevi ne tikai ar citrusaugļiem, bet arī banāniem un tomātiem!" norāda Danusēvičs. Vairāk skaties video!