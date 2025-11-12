Sāk Eiropas digitālās identitātes maka izstrādes konkursu
Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) sākusi Eiropas digitālās identitātes maka (EDIM) izstrādes konkursu.
Pašlaik izsludināts iepirkuma kvalifikācijas posms par EDIM izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.
Iepirkums tiks īstenots, izmantojot dialoga procedūru. Tas paredz dialogu ar kandidātiem, lai definētu prasības projektam, nodrošinot efektīvu risinājumu un sabalansētu risku sadalījumu.
Konkursa dialoga posmos plānota kandidātu atlase, sarunas ar tiem par iepirkuma priekšmetu, prasībām un līguma noteikumiem, uzaicinājums iesniegt galīgos piedāvājumus un piedāvājumu vērtēšana.
VDAA norāda, ka šī procedūra ļauj izmantot kandidātu zināšanas prasību definēšanā. Pieteikumu iesniegšana plānota līdz 15. decembrim, bet līguma darbības termiņš paredzēts pieci gadi.
Projekta mērķis ir izveidot universālu un drošu piekļuves mehānismu digitālajiem pakalpojumiem valsts un privātajā sektorā.
EDIM būs vienots digitālās identitātes risinājums, kas iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā (ES) nodrošinās vietu personīgo dokumentu glabāšanai un pārvaldībai - pases, autovadītāja apliecības, diplomi, pilnvaras un citi apliecinājumi.
Tāpat risinājums piedāvās drošu autentifikāciju un elektronisko parakstīšanos mobilajā ierīcē, kā arī digitālo norēķinu funkcionalitāti valsts e-pakalpojumos.
EDIM kalpos arī kā vienota platforma saziņai ar valsts iestādēm, integrējoties ar e-adreses sistēmu. Projekta īstenošana plānota līdz 2029. gadam. Sākotnējai digitālā maka versijai ar pamatfunkcionalitāti jābūt izstrādātai līdz 2026. gada decembrim.
Kā skaidro VDAA, lietotājs pats kontrolēs, ar ko un kādā situācijā dalīties ar saviem datiem, nodrošinot maksimālu drošību un privātumu.
EDIM ieviešana ir VARAM kompetence un funkcija, kas noteikta ministrijas nolikumā. VDAA nodrošina iedzīvotāju digitālo apkalpošanu un datu risinājumus, un digitālais maks ir šo iespēju paplašinājums.
Tas tiks integrēts ar jau esošajiem VDAA risinājumiem, lai iedzīvotāji vienā valsts mobilajā lietotnē varētu saņemt pēc iespējas vairāk pakalpojumu. ES Digitālās identitātes makam jābūt sadarbspējīgam visā ES, tādēļ tā darbībai nepieciešama pārrobežu autentifikācija un datu apmaiņa, ko nodrošinās VDAA.
LVRTC būs stratēģisks partneris maka nodrošināšanā, sniedzot uzticamības pakalpojumus - e-parakstu, e-identitāti un "eParaksts mobile", kā arī apliecinājumus - atbilstoši piešķirtajiem deleģējumiem.