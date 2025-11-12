Vidzemes plānošanas reģions paraksta saprašanās memorandu par pārrobežu ūdeņraža uzpildes infrastruktūras attīstību Baltijas jūras reģionā
12. novembrī Helsinkos Vidzemes plānošanas reģions (VPR) kopā ar partneriem no septiņām Baltijas jūras reģiona valstīm parakstīja saprašanās memorandu par pārrobežu ūdeņraža uzpildes infrastruktūras attīstību Baltijas jūras reģionā, informē Anita Āboliņa, VPR Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.
Iniciatīvas mērķis ir veicināt smago transportlīdzekļu pāreju uz videi draudzīgiem risinājumiem un sekmēt vienota ūdeņraža uzpildes tīkla izveidi nozīmīgos transporta maršrutos.
Puses parakstījušas dokumentu, apliecinot nepieciešamību samazināt smagā transporta radītās emisijas un vienlaikus apzinoties, ka veiksmīga ūdeņraža infrastruktūras ieviešana prasa saskaņotu pārrobežu rīcību. Puses atzīst, ka agrīnai ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanai transporta nozarē ir vajadzīgs stratēģisks atbalsts un stimuli, kā arī tehnisko standartu saskaņošana starp valstīm.
Memorandu parakstījušas reģionālās un nacionālās valsts iestādes, pētniecības institūcijas, uzņēmumi un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas un Somijas.
Līdz ar Vidzemes plānošanas reģionu saprašanās memorandu parakstīja arī Meklenburgas-Priekšpomerānijas Ekonomikas, infrastruktūras, tūrisma un nodarbinātības ministrija (Vācija), Lietuvas Transporta un komunikāciju ministrija, Polijas Jaunās mobilitātes asociācija (PSNM), Tartu universitāte (Igaunija), Čalmersa Tehniskā universitāte (Zviedrija), RISE zviedru pētniecības institūts, Reiner Lemoine institūts (Vācija), ūdeņraža uzpildes infrastruktūras digitālā plānošanas platforma Localiser RLI (Vācija), atvērto inovāciju klastera uzņēmums CLIC Innovation (Somija).
Parakstot dokumentu, puses apņēmās kopīgi veicināt pārrobežu zaļā ūdeņraža uzpildes staciju tīkla attīstību, balstoties uz sešiem pamatprincipiem:
- Koordinēta infrastruktūra – nodrošināt savstarpēji saskaņotu tīkla attīstību, novēršot pārrāvumus un tehnoloģisko nesaderību starp valstīm;
- Ekonomiskā dzīvotspēja – veicināt ilgtspējīgu biznesa modeļu izveidi ūdeņraža uzpildes stacijām, nodrošinot to ilgtermiņa darbību;
- Drošība un standartizācija – sekmēt vienotu drošības protokolu un ārkārtas situāciju reaģēšanas procedūru ieviešanu visā reģionā, garantējot augstus tehniskos standartus;
- Administratīvā efektivitāte – sadarboties, lai atļauju izsniegšanas procesi kļūtu vienkāršāki un savstarpēji saskaņoti starp iesaistītajām valstīm;
- Tirgus attīstība – radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmumiem, kas pirmie ievieš vai pirmie lieto ūdeņraža tehnoloģijas transporta sektorā;
- Caurspīdīgums – nodrošināt skaidru un atklātu informācijas apmaiņu par tehnoloģiskajiem standartiem un to attīstību.
Parakstītais memorands paredz arī konkrētus sadarbības virzienus, kuros šie principi tiek īstenoti praksē.
Partnerība apņemas virzīt šādas stratēģiskās prioritātes:
- veicināt ilgtspējīgu ūdeņraža uzpildes staciju darbību, izstrādājot biznesa modeļus un radot labvēlīgus apstākļus investīcijām;
- nodrošināt tehnisko standartizāciju un harmonizētus drošības standartus, lai uzpildes stacijas būtu savietojamas vienotā tīklā visā Baltijas jūras reģionā;
- iesaistīties koordinēšanas aktivitātēs, lai nodrošinātu, ka Baltijas jūras reģionā TEN-T ceļu tīklā tiktu izveidoti nepārtraukti ūdeņraža uzpildes koridori, tostarp veicinot uzpildes staciju attīstības grafika sinhronizāciju, sekmējot zināšanu apmaiņu par ūdeņraža uzpildes staciju tīkla attīstību, iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku un izstrādājot kopīgas projektu idejas;
- veicināt HyTruck projektā izstrādāto plānošanas rīku izmantošanu un reģionālo datu apmaiņu, sekot ūdeņraža uzpildes staciju tīkla attīstības progresam Baltijas jūras reģionā, kā arī veicināt atļauju procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu ūdeņraža uzpildes infrastruktūrai, kas paredzēta smagā transporta vajadzībām.
Šis saprašanās memorands kalpo kā pamats turpmākai sadarbībai pēc projekta “HyTruck” īstenošanas un apliecina partneru ilgtermiņa apņemšanos attīstīt ilgtspējīgu ūdeņraža uzpildes infrastruktūru Baltijas jūras reģionā.
Šāda nākotnes sadarbība var palīdzēt īstenot Eiropas Savienības klimata un transporta politikas mērķus, tostarp Alternatīvo degvielu infrastruktūras regulējumā noteikto prasību izpildi – līdz 2030. gadam izveidot ūdeņraža uzpildes staciju tīklu gar TEN-T pamatmaršrutiem, skaidro Anita Āboliņa.