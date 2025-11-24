Vai cilvēks var vienlaikus paņemt divus hipotekāros kredītus? Skaidro eksperts
Dzīve mainās - ģimene aug, darbs tiek pārcelts uz citu pilsētu vai rodas vēlme iegādāties vasarnīcu. Daudzi interesējas, vai ir iespējams un kādos nosacījumos ņemt vēl vienu hipotekāro kredītu papildus esošajam.
"Luminor" mājokļu kredītu attīstības vadītāja Margita Volta skaidro, ar kādiem nosacījumiem var pieteikties otrajam hipotekārajam kredītam, vēsta "Postimees.ee".
"Arvien vairāk klientu izrāda interesi par iespēju saņemt otro hipotekāro kredītu. Tas ir pilnīgi iespējams, lai gan bieži vien cilvēkiem sagādā pārsteigumu. Tā kā hipotekārais kredīts parasti ir lielākā pastāvīgā izdevumu pozīcija cilvēka budžetā, ir svarīgi, lai kredīta slogs nepārsniegtu 50 procentus no ikmēneša ienākumiem - pat gadījumā, ja Euribor likme palielinās," teica Volta. Otrā hipotekārā kredīta pieteikuma iemesli var būt dažādi un ir atkarīgi no konkrētā cilvēka situācijas.
"Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa saistība, un šajā laikā cilvēka vajadzības var mainīties. Bieži vien rodas vēlme iegādāties plašāku mājokli, ja ģimene ir palielinājusies vai mainījušies dzīves apstākļi. Šādā situācijā mēs kopā ar klientu izvērtējam, vai ir iespējams saglabāt esošo hipotekāro kredītu, vai arī saprātīgāk ir pārdot esošo īpašumu un iegādāties jaunu mājokli," paskaidroja viņa.
Volta norādīja, ka, ja klienta maksātspēja ir pietiekama, var saglabāt īpašumu un iznomāt to, lai gūtu ienākumus. Tomēr šādā gadījumā jāņem vērā, vai dzīvoklis tika iegādāts ar hipotekārā kredīta garantiju (EIS) vai nē, jo, ja ir vēlme iznomāt īpašumu, garantija jāatsauc. Turklāt hipotekārā kredīta garantiju nevar izmantot vienlaikus vairākos nekustamajos īpašumos.
Bieži otrais hipotekārais kredīts tiek ņemts dzīves apstākļu dēļ - piemēram, ja cilvēki dzīvo un strādā dažādās pilsētās vai ja bērnam nepieciešams mājoklis mācību laikā.
"Šādi pieteikumi biežāk tiek saņemti vasarā, kad ģimenes meklē risinājumus, kā iegādāties mājokli bērnam citā pilsētā. Pēc mācību beigām īpašums atkal tiek pārdots vai iznomāts."
Turklāt otro hipotekāro kredītu bieži izmanto vasarnīcas vai mājas iegādei laukos. Šādā gadījumā īpašumam jābūt piemērotam gadu cauru dzīvošanai un jāizmanto ģimenes vajadzībām.
"Ja iegādāto īpašumu plānots iznomāt, mēs klientam piedāvājam citus finansēšanas risinājumus, piemēram, Kredīt-ideju," atzīmēja Volta.
Tā kā otrā hipotekārā kredīta saņemšana nozīmē jaunus finanšu pienākumus, banka vienmēr izvērtē klienta maksātspēju, ienākumus un esošās saistības. Pamatojoties uz to, tiek noteikti jaunā līguma nosacījumi un sagatavots piedāvājums.
"Pirms lēmuma pieņemšanas noteikti ir vērts konsultēties ar banku. Kopā ar kredīta menedžeri klients atradīs optimālu risinājumu, kas atbildīs viņa vajadzībām un iespējām," teica Volta.