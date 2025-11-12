Ko plāno Toyota un Lexus? Reportāža no Tokijas mobilitātes šova
Viens no ietekmīgākajiem auto industrijas notikumiem Āzijā - Tokijas motoršovs atbilstoši laika garam pārdēvēts par Japānas mobilitātes šovu. Kā pārliecinājās TV Auto ziņu pārstāvis, uzsvarus tas gan nemaina, un noteicošā loma Tokijā arvien pieder nevis ķīniešiem, bet pašmāju gigantiem, piemēram Toyotai: "Toyota Corolla autobūves vēsturē ir pazīstamākais salikums ar nevainojamu reputāciju. Un, lai to saglabātu, jābūt jaudīgam turpinājumam. Tāds ir jaunās Corollas protototips."
Lai gan konceptauto uzticēta tik nozīmīga loma, Toyota bija visai skopa tehniskajos sīkumos. “Protams, pagaidām neviens neatbild, cik tuvu Corolla ir sērijveida automobilim. Bet izskatās patiesi lieliski! Ieraugot Toyota Corolla salonu dažam mute paliks vaļā. Tas ir ļoti netipisks konservatīvajai Toyotai,” teic Aldis Zelmenis.
Konceptauto aprisēs var sazīmēt kaut ko no Polestar un BMW Neue Klasse stilistikas, taču lukturi un citas detaļas ir krasi atšķirīgas. Par prototipa pāreju sērijveida auto fāzē skaidru ziņu joprojām nav, bet vienu gan var apgalvot droši - jaunā Corolla nāks ar plašu dzinēju klāstu, hibrīdiem, elektrību, un arī iekšdedzes benzīna motoru. Tas tāpēc, ka Toyota ir pārstāvēta reģionos, kas ir daudzkārt lielāki par Eiropu, un tur pagaidām pārsvarā patērē degvielas automašīnas.
Japānas mobilitātes šovā skatāmi arī ekstravaganti transportlīdzekļi, kādus mūspusē neieraudzīsim. Piemēram, Toyota IMV Origin, kas attāli atgādina paštaisīto visurgājēju no Top Gear sērijas Mongolijā. Tomēr par īstenu sensāciju jau pirms Japānas izstādes parūpējas Toyota luksusdivīzija Lexus. Tā kā luksusa sedaniem arvien grūtāk cīnīties pret dārgājiem džipiem, Lexus radījis grezna minivena prototipu - ar sešiem riteņiem! Lai gan Lexus LS Concept radīts tikai šova nolūkos, tā detalizācija ir pārsteidzoša. Mazāka izmēra aizmugurējie riteņi domāti, lai pazemināti grīdas līmeni. “Protams, stāsts ir par augstākās klases komfortu, kam būs piekritēji no bagāto ļaužu vidus,” apgalvo A. Zelmenis. Līdz tam gan vēl jāsagaida elektriskā minivena ielas versija, ja tāda vispār sekos. Sapņot nav aizliegts nevienam, arī Lexus.