Auto un tehnoloģijas

Ar hibrīdu vai bez? Jānis Vanks salīdzina divus Škoda Kodiaq

Biznesa nodaļa

Jauns.lv

Škoda Kodiaq ir viens no populārākajiem modeļiem Latvijā, tomēr arī viena modeļa ietvaros ir sastopamas atšķirīgas personības.

Šoreiz žanra klasika - Škoda Kodiaq ar dīzeļmotoru un pilnpiedziņu mērosies spēkiem ar jauno laiku modes kliedzienu- lādējamo jeb plug-in hibrīdmodeli Kodiaq iV, kas pagaidām ir pieejams tikai ar priekšējiem velkošajiem riteņiem. Kurš no šiem Kodiaq modeļiem ir ērtāks, dinamiskāks un piemērotāks ikdienai,  kurš pilsētai un kuram patiks braukt garākus gabalus vērtē DSB Autoskolas direktors Jānis Vanks.

Tēmas

SadursmeAuto ziņasŠkoda

Citi šobrīd lasa