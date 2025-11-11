Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:18
Ar hibrīdu vai bez? Jānis Vanks salīdzina divus Škoda Kodiaq
Škoda Kodiaq ir viens no populārākajiem modeļiem Latvijā, tomēr arī viena modeļa ietvaros ir sastopamas atšķirīgas personības.
Šoreiz žanra klasika - Škoda Kodiaq ar dīzeļmotoru un pilnpiedziņu mērosies spēkiem ar jauno laiku modes kliedzienu- lādējamo jeb plug-in hibrīdmodeli Kodiaq iV, kas pagaidām ir pieejams tikai ar priekšējiem velkošajiem riteņiem. Kurš no šiem Kodiaq modeļiem ir ērtāks, dinamiskāks un piemērotāks ikdienai, kurš pilsētai un kuram patiks braukt garākus gabalus vērtē DSB Autoskolas direktors Jānis Vanks.