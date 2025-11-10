Rietumu Banka piešķir 3,35 miljonu eiro kredītu mājokļu projekta attīstībai Tallinā
Rietumu Banka ir piešķīrusi 3,35 miljonu eiro finansējumu Igaunijas uzņēmumam Juhkentali 13 OÜ modernas daudzdzīvokļu mājas būvniecībai Tallinā, Igaunijā. Jaunais mājokļu projekts atrodas Tallinas centrā, Kesklinna rajonā, Juhkentali ielā 13. Rietumu Bankai šis ir jau otrais nekustamā īpašuma kreditēšanas projekts ar šo attīstītāju – iepriekš jau ir realizēts apjomīgs "Kadrioru Plaza" projekts, kurā ir 95 dzīvokļi un 40 komerctelpas.
Jaunajā sešstāvu ēkā būs 15 dzīvokļi, kā arī komerctelpas. Projektā būs gan mazāki dzīvokļi ar platību ap 42 kvadrātmetru, gan plašāki četru un piecu istabu dzīvokļi aptuveni 110 kvadrātmetru lielumā. Dzīvokļu pārdošanas cenas ir no aptuveni 230 tūkstošiem eiro līdz aptuveni 575 tūkstošiem eiro.
“Rietumu Bankas stratēģija ir aktīvi strādāt ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijas reģionā un citviet Eiropas Savienībā, kur vien redzam veiksmīgas sadarbības potenciālu ar klientiem, kas rada jaunu ekonomisko vērtību. Šis projekts ir turpinājums jau nostiprinātai sadarbībai ar īpašumu attīstītāju Tallinā un tas papildina mūsu plašo jaunu mājokļu kreditēšanas portfeli. Katrs jauns projekts papildina bankas pieredzi un zināšanas par konkrēto valsti, tirgu un nozari, un attiecīgi ļauj izvērst kreditēšanu arī ārpus Latvijas robežām,” saka Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Būvniecības darbus veic Igaunijas uzņēmums "Bariot Group", kas līdz šim jau ir īstenojis virkni līdzīgu projektu. Plānots, ka Juhkentali 13 projekts tiks pabeigts jau 2026. gada sākumā.
“Mūsu jaunais projekts apvieno modernu arhitektūru, pārdomātu dizainu un izcilu atrašanās vietu Tallinas centrā, burtiski minūšu attālumā no galvenajām pilsētas izklaides vietām, veikaliem, skolām un transporta mezgliem. Atrašanās vieta vairāku parku tuvumā un projekta koncepcija ļauj arī veidot sabalansētu dzīves vidi, kurā ir gan mierīga harmonija, gan pilsētas dinamika. Esam priecīgi par sadarbību ar Rietumu Banku, kas ar tirgus izpratni iedziļinājās mūsu iecerē un vēlējās īstenot šo projektu,” saka Arkādijs Beinensons, "Juhkentali 13 OÜ" valdes loceklis.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas un citi.