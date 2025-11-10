Vai dzinējs aukstā rīta jāsilda vai tomēr labāk braukt uzreiz?
Lai gan kārtīgu salu sinoptiķi pagaidām nesola, termometra stabiņš zogas arvien tuvāk nullei. Negatīvas temperatūras netīk daudziem automašīnu darba šķidrumiem - it sevišķi dīzeļdegvielai.
Edgars Lulle, Auto Bassadone servisa tehniskais speciālists: “Ja benzīns ir samērā inerts pret salu, tad dīzeļdegviela ir jutīga. Parafīns aizsprosto degvielas filtru, un automobilis vienkārši nebrauc.” Lai gan degvielas tirgotāju laikus pāriet uz arktiskās klases dīzeļdegvielām, var gadīties, ka jūsu auto bākā vēl arvien ir vasaras dīzelis. “Vajag laikus izbraukt vasaras degvielu, jo pastāv risks, ka pie pirmajiem saliem nekur neaizbrauksim,” saka E. Lulle.
Bez degvielas automašīnā ir citi tehniskie šķidrumi. Daļa no tiem sastopami arī elektromobiļos un hibrīdos. Vai dzinēja eļļa var sasalt? “Nē, tā nesasals, bet gan kļūs biezāka,” apgalvo Lulle. “Ziemā tā ir papildus slodze dzinējam - pumpēt biezāku eļļu.” Vai arī transmisijas eļļai nepatīk sals? “Jā, bet transmisija eļļa ir mazāk jutīga pret aukstumu,” atbild eksperts.
Te vietā uzdot mūžseno jautājumu - vai dzinējs aukstā rīta jāsilda vai tomēr labāk braukt uzreiz? “Uz vietas motoram strādājot, process aizņems vairāk laika. Ja sākam sākam braukt ātrāk, tad arī darba temperatūra tiks sasniegta ātrāk.”
Tehniskā speciālista rīcībā ir vairāki šķidrumu paraugi spilgtās krāsās. “Zilais ir antifrīzs. Normāli tā sasalšnas temperatūra ir ļoti zema, 40 - 50 grādi zem nulles. Šajā gadījumā tas ir krietni atškaidīts, tāpēc izveidojies ledus klucītis. Ja antifrīzs piesaistītā ūdens sasalst, tā cirkulācija ir apgrūtināta. Var saplēst metāla detaļas, arī dzeses sistēmas sūkni.” Bet vai antifrīza līmenis var nokristies pats no sevis? “Jā, var,” saka E. Lulle, “Dažas sastāvdaļas laika gaitā izgaro, tādēļ var nokristies līmenis.” Vai antifrīza līmeni drīskt papildināt ar parastu ūdeni? “Ūdeni nevajag liet klāt. Tā radīsim ilgtermiņā problēmas. Ja tiešām ir bezizejas situācija, pielejam ūdeni, bet pie pirmās izdevības nomainam visu dzeses škidrumu,” rekomendē Lulle.
Bet kāpēc bīstama var būt pat vējstikla šķidruma sasalšana? Ūdens sasalstot aizņem vairāk vietas, tāpēc var tikt sabojāta tvertne un citas detaļas. Daži ziemas vējstiklu šķidrumi satur metilspirtu, kas ir kaitīgs veselībai. Tādiem iepakojumiem ir speciāls drošais korķis.Kā rīkoties, ja vējstikla šķidrums automašīnā tomēr sasalis? “Ja tvertne nav pilna, papildinām ar ziemas šķidrumu. Pirmais sasalst pievadcaurulītēs esošais šķidrums. Pasmidzinam un problēma mazināsies.”